Secund-navigator și nostrom în echipajul prințului Saad. HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR

13 august

HOROSCOPUL LUI DOM' PROFESOR

Pe 13 august s-au născut Fidel Castro, Sir Alfred Hitchcock, Annie Oakley, Alfred Krupp, Felix Wankel, Micaela Caracaş, Ion Lăncrănjan.

Sinaxar. În calendarul creştin ortodox este Mutarea moaştelor Sf. Cuv. Maxim Mărturisitorul. Sfinţii Dorotei şi Dositei.

Legea strămoşească. Tradiţional, în „kalendar” astăzi este, din nou, Ziua Ursului. Oamenii străvechi, primii oameni din paleolitic, aveau o frică superstiţioasă de ursul cavernelor, fiară de temut cu care îşi disputau posesia peşterilor, prima „locuinţă” a omului.

Este interesant că din prietenia omului preistoric cu haita de lupi a rezultat căţelul nostru cel de toate zilele, cel mai bun prieten! Şi multe legende, Lupa Capitolina, Lupul Şchiop, lupul nordic Fenrir. Multe popoare europene pretind că au o origine nobilă, se trag din lupi. Şi noi…

Cu ursul a fost altceva. A fost duşmanul, prin excelenţă. O fiară de temut, foarte puternică, greu de ucis şi cu un temperament infect.

Trebuie să vă spun un secret, dragi lupi, padawani şi hobbiţi. În fiecare primăvară şi toamnă, în preajma echinocţiilor, făceam, dacă mă aflam în România, o vizită la Muzeul de Istorie Naturală „Antipa”. Era un muzeu frumos cum am mai văzut mai multe în lume, clasic şi cu atât mai preţios, cu vitrine și diorame. Şi-au bătut joc şi de el ca de atâtea valori naţionale. Nu am mai trecut pe acolo… şi nici nu o să mai trec vreodată!

Dar încă mai simt fiorul pe care-l simţeam când, dintrun colţ de coridor apărea ameninţător un schelet de Ursus Spelaeus. Memoria rasei, de acum treizeci de mii de ani! Celelate fiare împăiate, pardon, taxidermate, sau fosile mă lăsau indiferent, ba nu, admiram ştiinţa şi diversitatea vieţii!

Şi mai aproape de noi crescătorii de animale, pădurarii, asociaţiile de vânători duceau, în aceste zile de august, de mâncare urşilor, în munte, ca să-i ţină departe de turme şi de sate şi oraşe. S-a întâmplat demult, dar nu foarte demult, în aceşti munţi pe care îi denumim Carpaţi.

Toate aceste datini, legi, s-au uitat, pentru că au murit toţi care ştiau şi aşa a dispărut stăpânirea noastră asupra lucrurilor şi a pământului, pentru că nu le mai ştim numele şi nu mai ştim cum, când şi ce să facem! În „idiocraţia” actuală singurul scop este banul!

S-a risipit legătura noastră cu pământul, cu istoria, şi aşa ne băjenim, plecăm să slujim viţelul de aur la străini, pentru că nu mai ştim de unde venim, unde mergem, din ce neam suntem şi de ce suntem aici!

După trimiterile mele de acum câteva zile la comoara dacilor, am primit multă corespondenţă. Nu credeam, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, că atâţia dintre domniile voastre sunt interesaţi de comori! Dar, gândesc cinic, până la urmă este vorba tot de bani, nu? Ca la un joc la loterie… în definitv vă pare că este un mod uşor de a te îmbogăţi, nu?

Unii chiar mă întreabă cum pot deveni membrii ai „Le Club des Chercheurs de Trésors” şi care este adresa pe net. Chiar aşa? Dragii mei, trebuie să meritaţi ca să vi se facă marea favoare de a fi admişi într-un club atât de exclusivist, este cu recomandare şi garanţii, ca la masoni! Nu, nu are cont pe Cartea cu Mutre, sau adresă pe net. Credeţi că lucrurile cu adevărat importante sunt pe net? Nu, nu sunt! Pe net sunt cei care vor să vă vândă ceva, sau să vă supravegheze. Şi mahalaua reţelelor „de socializare”!

Clubul Căutătorilor de Comori are o nouă adresă, într-o insulă. Vreo sută de ani a fost în Portugalia, la Lisabona şi apoi altă sută de ani la Amsterdam. Tot cam o sută de ani a fost lângă Ministerul de externe francez, pe Quai d’Orsay.

Căutătorii de comori sunt urmaşii direcţi ai „Frăţiei Coastei”, piraţi şi corsari. Există un cod al onoarei extrem de sever, înscris în „Regulament”. Sunt „paroles”, în general în franceză, care fac deosebirea dintre un „frate” şi un „civil”!

Sediul actual al Clubului este pe o străduţă care coboară spre port. Se vede oceanul. Aici este raiul comorilor şi al tezaurelor. Gurile rele spun că este „Clubul Piraţilor” şi că steagul negru cu două oase încrucişate şi zîmbitorul craniu se află la loc de cinste pe pereţii infamului cuib de aventurieri, pui de lele şi corsari.

La loc de cinste la sediul guildei vînătorilor de tezaure se află, însă, un registru mare cît un catalog de şcoală, care cuprinde lista membrilor clubului. Găsim nume cunoscute ale unor preşedinţi, regi, academicieni, oceanologi, savanţi, căpitani de cursă lungă, speologi, romancieri, sportivi, scafandri, regizori de film, actori. Găsim nume ca: preşedintele SUA Franklin Delano Roosveld, regele Hassan II, prinţul Rayner de Monaco, prinţul Fayed, Sir Malcom Campbell, Sir John Lovat, Sir Edmund Halley, Howard Carter, Sir Arthur John Evans, Heinrich Schliemann, comandorul Jacques-Yves Cousteau, Steven Spielberg, Judy Foster, şi încă mulţi, mulţi alţii. Dintre români amintim doar pe Emil Racovitză, Radu Ghika şi Mihail Tican-Rumano.

Pe fişierele computerelor „Apple” şi în cataloage şi registre bine legate, în piele de Cordoba, se pot găsi toate, dar toate, locurile de pe Terra unde s-au găsit, este posibil, sau se bănuie că pot exista comori. Toate referinţele cu privire la cercetări antice, sau de ultimă oră sunt centralizate cu grijă. Vechi portulane, atlase şi hărţi originale sau recopiate, manuscrise criptate, schiţe ciudate, documente pătate de ceară, vin şi sînge, jurnaluri de bord, rapoarte de călătorie, liste de încărcare (packing list) a corăbiilor de acum mai multe sute de ani, triangulaţii, măsurători şi fotografii făcute de sateliţi – constituie o documentaţie unică în lume indispensabilă vănătorului de comori profesionist. Rapoartele experţílor asupra autenticităţíi unor surse – în Occident circulă, de exemplu, nu mai puţín decît 11 hărţí „absolut originale” ale ascunzătorii comorii celebrului pirat Kidd. Dosarele mai speciale, pe cartonul cărora este imprimat Très Secret, Top Secret sau Sehr Geheim, sunt ţinute sub cheie la bănci şi sunt scoase de acolo numai cu aprobarea Comitetului de Onoare al Clubului, în urma a cel puţin trei recomandări a unor membri de vază.

Sunt şi documente care nu există, de a căror materialitate nici nu trebuie să amintim. Biblioteca clubului este completată cu ghiduri de călătorie, neapărat completul Guide Bleu şi bătrînul Nagel, hărţi auto actualizate, GPS, prognoze meteo pe termen lung, ghidul mareelor şi atlase nautice, şi nu în ultimul rînd, legislaţia, aproape a tuturor ţărilor din lume referitoare la recuperarea comorilor. Pe un avizier din plută de Guyana sunt prinse cu pioneze colorate tot felul de anunţuri, personale, sau ale diferitelor companii de asigurări interesate în recuperarea vreunei încărcături sau care cumpără informaţii despre un naufragiu, sau accident misterios.

Aflăm că numitul, să zicem, Guido Napalese a fost exclus din club pentru că nu a respectat articolul „5” din „Regulament” şi că toţi membrii nu au obligaţii, sau parole şi trebuie să-l ignore. Societatea de asigurări „Pru…” are deosebita plăcere să ofere suma de 20.000 lire sterline celui, sau celor, care vor da informaţii asupra poziţiei exacte balizate a vasului de agreement…scufundat în ziua de…la ora…la poziţia aproximativă de… longitudine şi …latitudine. Cu tristeţe membrii clubului deplîng moartea scafandrului, să zicem, John Smith, prin accident submarin survenit în golful Guineei la recuperarea navei de containere „Excelsior”. Se anunţă şedinţă extraordinară şi de bilanţ pentru duminică, 15 decembrie 2019, iar cei care nu pot participa „fiind în misiuni” sunt rugaţi să desemneze „fraţii” care să voteze pentru ei, sau să trimeată în scris poziţia lor referitoare la…

Clubul nu are adresă Internet, iar adevăraţii „pro” dau dovadă de multă discreţie în ceea ce priveşte activitatea lor. Pe Internet poţi găsi doar adresa Clubului Internaţional al Căutătorilor de Comori, inventat de Robert Charroux (Grugeau) în anul 1956, acest Jules Verne al secolului XX. Sau o altă invenţie a „civilului” Thierry Cros, dar care, vai, nu este decât tot Clubul lui Robertt Charroux!

„Gradele” în Club sunt aceleaşi ca pe o navă de luptă a corsarilor, a piraţilor. Sunt puţini căutătorii de comori care lucrează singuri. Foarte puţini. Eu nu știu decât de doi. Un danez și un rus. De obicei se formează un „echipaj” şi se raportează la Club compoziţia, „gradele” şi obiectivul misiunii. Dacă locul a fost atribuit altui echipaj, se invocă Regulamentul, „dreptul de întâietate” şi căpitanul trebuie să găsească altă misiune, alt posibil tezaur!

Personal, sunt înregistrat la Club ca „second navigateur” şi am făcut parte din echipajul prinţului saudit Saad, care era „capitain”. Doi ani de zile. Am căutat tectite în deșert, am cartografiat, în deșertul saudit, Orașul Pierdut și am găsit câte ceva pe acolo, apoi am jalonat cu geamanduri, balize electronice, pentru o firmă de asigurări, un vas comercial scufundat în Golf. Și multe altele, care ar fi putut să fie confundate cu contrabanda, dar nici poveste, noi eram un echipaj de corsari serioși! Ce repede a trecut timpul, deceniile, parcă am văzut un film! Dar, tare aş vrea să mai conduc un echipaj, cu toate problemele mele! Pentru că pe ”Red Barracuda 2”, în fotografia din titlu, cel mai rapid iacht din lume, cu o lungime de 99 de picioare, eram și nostrom, șef de echipaj, adică, făceam cumul de funcții, nu eram numeroși pe vas. Doar Long John avea un picior de lemn, cum îi stă bine unui pirat adevărat şi tot s-a îmbarcat în marea aventură a Insulei Comorii…

Comoara dacilor, a sacerdoților, aurul piratului Kidd, bijuteriile Zenobiei, tezaurul prinţesei Kaffi, aurul lui Solomon, argintul flotei spaniole, pietrele preţioase ale toltecilor şi oricalcul atlanţilor, argintul incaşilor şi peruzelele lui Kukuclan, lingourile celui de al III-lea Reich… Ofir, Punt, Saaba, El Dorado – există, oare un om pe acest Pămînt a cărui inimă să nu bată mai repede la aceste cuvinte?! De cîte ori, în copilărie sau în adolescenţă nu ne-am promis să devenim căutători de comori! Cîte jurăminte înfricoşate, cîte hărţi secrete, cîte cifruri şi istorii absolut adevărate despre comoara regelui X sau a prinţesei Z !

Rămînem toată viaţa cu nostalgia şi reproşul că nu am avut curajul să aruncăm salopeta de muncitor sau costumul de bancher şi să plecăm în Aventură !

Atunci ne apucăm de altceva, care poate este acelaşi lucru, dar de fapt simulează marea căutare: colecţii de timbre şi monede, fuga după antichităţi, ceramică, sticlă şi porţelanuri, albume de artă, fotografii, cărţi şi autografe, maşini scumpe, călătorii exotice, cucerirea unor femei frumoase, sau a unor bărbați deosebiți, după caz. De fapt rămînem toată viaţa acei copii miraţi în faţa necuprinsului Lumii, copii care pleacă tot timpul într-o expediţie, sfîşiind cenuşiul cotidian. Mâine, mereu mâine!

Pe peretele Clubului Căutătorilor de Comori este o placă, cred că din lemn de tek, un credo, scris cu litere aurite, în trei limbi: engleză, franceză şi spaniolă, limbile de circulaţie admise la Club:

„Să cauţi, să cercetezi, să explorezi, să descoperi şi să nu te laşi niciodată doborît!”

Frumoasă deviză, a însuflețit multă lume, acum descoperirile geografice se înlocuiesc cu explorările spațiale. Marte este America din Cosmos, de exemplu. Mult mai greu, dar nu imposibil! De fapt nu este imposibil nimic, deoarece timpul este infinit, avem această speranță, pentru că mâine este, în definitiv o altă zi!

☼ ♂ ♀

BERBEC Atenţie la implicarea financiară şi juridică. Dimineaţa fii foarte prudent dacă semnezi ceva, mai ales la bancă, la serviciu, sau în magazine. Citeşte cu răbdare contractul, garanţia etc. Eşti mereu surprins de cât de rapid poate să treacă timpul. Pentru unii dintre Berbecii cei rapizi este o zi benefică înţelegerilor de tot felul, semnării hârtiilor, contractelor, finalizarii situaţiilor cu caracter legal, sau orice este legat de jurisprudenţă. Nu trebuie sa faci din problemele altora cruciade proprii, dar nici să ignori pe aproapele tau care are cu adevărat nevoie de ajutor!

TAUR Azi te grăbeşti ca să-ţi atingi obiectivele propuse, la serviciu, sau în vacanţă. Dar, trebuie să mai schimbi ceva din rutina cotidiană a vieţii, să-i dai puţină strălucire şi picanterie! Trebuie neapărat să analizezi evenimentele din ultimul timp, să tragi concluziile care se impun şi sa iei imediat măsurile necesare. Ziua nu este cea mai bună din tot anul, dar de departe nici cea mai proastă, asa încat o să te strecori prin sfârşitul acesta de vară toridă infernală, o tortură medievală, spre seară care trebuie neapărat să-ţi îmbunătăţească bilanţul zilnic.

GEMENI Trebuie să reduci acceleraţia vieţii, ritmul infernal corporatist nu se potriveşte cu rigorile verii prea călduroase. Comunicarea este punctul tău forte, dar astăzi nu insista prea mult! Zi placuta si favorabila pentru mai toate activitatile, dar nimic nu se poate asemui cu vizionarea unui film şi o cina la un restaurant bun cu terasă climatizată! „Disimularea inteligentă” a fost întotdeauna cheia succesului, în afaceri, dragoste sau război. Nu este vorba de falsitate sau ipocrizie. Vrei să ai o viaţă plăcută, să ai un răspuns bun, armonios de la cei din jur. Luptă pentru asta!

RAC Viaţa ta sentimentală seamănă cu un maraton. Dacă rezişti, termini cursa, câştigi! Simţul tău posesiv ţinut prea mult în frâu se pot răzbuna astăzi. Doreşti neapărat să obţii „ceva” de la „cineva”! Sfatul meu este să fii mai atent decât de obicei la tot ceea ce înseamnă parteneriat, fie că este vorba de afaceri, fie de dragoste, sau de amândouă. O informaţie te luminează la propriu şi la figurat. Nu te grăbi, însă, ca să tragi concluzii. Supravegheză-ţi regimul alimentar. Mănâncă mai puţin şi mai des şi evită factorii alergeni.

LEU Eşti inspirat şi motivat şi mergi drept înainte, nimeni nu poate sta în calea ta! Hotărât şi cu capul sus, atragi şi pe alţii să ţi se alăture. Dar, eşti convins că mergi în direcţia bună? Astăzi ai o perioadă bună. Configuraţia stelelor arată o perioada relativ favorabilă, mai ales in ceea ce priveşte profesia şi ascensiunea socială. Te preocupă, te obsedează banii şi parvenirea. Cu mai multă obiectivitate, profesionalism şi echilibru interior vei gasi calea. Pe de alta parte nu lua în serios toate bârfele şi intrigile făcute parcă special să-ţi amărască viaţa. De fapt, chiar aşa este!

FECIOARĂ Formă bună şi o conjunctură favorabilă! Poţi face faţă problemelor din domeniul sentimental. Dar tu te-ai fript cu ciorba, aşa că acum sufli şi-n iaurt şi adopţi o atitudine prudentă! Câteva surprize plăcute şi unele mai puţin plăcute, situaţii care evoluează spre întorsaturi neaşteptate sunt deliciile zilei de azi. In rest, aceiaşi oboseală cotidiană, aceiaşi viaţă, aceiaşi căldură de infern, aceiaşi secetă! Anumite zambete cu subanteles si batai pe umar te ajuta sa tragi concluzia ca lucrurile incep sa mearga spre bine, la serviciu si in dragoste. Iarasi crezi ca poti sa salvezi omenirea cu intelepciunea ta, sau macar o oaie ratacita! De ce, nu?!

BALANŢĂ Astăzi eşti bine-dispus şi ai o mare putere de muncă, dar te apasă grijile legate de viitor. Tot azi poţi primi o veste favorabilă pentru una dintre problemele la care te gândeşti mai mult. Zi incertă şi uşor disarmonică până la orele prânzului, apoi totul intră în echilibru. Totuşi, nu este o zi critică, ceea ce te fereşte parţial de extreme, de neplăceri. Stăpâneşte-ţi pornirile extravagante sau excesiv de vanitoase. Nu cheltui sub impulsul momentului. Întâlnirile sau activităţile sociale de dimineaţă îţi aduc un oarecare confort şi îţi motivează acţiunile ulterioare. Aspecte minore benefice te avantajeaza esential în lămurirea, în clarificarea, unei situaţii familiale în cursul unei convorbiri la mobil.

SCORPION Gândeşte-te de trei ori şi vorbeşte o dată! Azi trebuie să-ţi stăpâneşti dorinţa de revanşă, alege cu grijă căile de atac şi momentele de agresivitate. Urmează-ţi interesele prin iscusinţă! Tenacitatea şi răbdarea aduc rezultate! Astazi trebuie doar sa zici multumesc, pentru ca treci printr-o perioada in care ajutorul vine de unde nici macar nu te aşteptai! Trebuie sa te bazezi mai mult pe propriile forte si sa faci planuri serioase de viitor, poate chiar sa te gandesti la un nou drum in viata. Mai lasa gindurile negre si nu te mai zdrobi sa placi tuturor. Oricum trezesti suspiciuni prin prea multa solicitudine. Fii tu!

SĂGETĂTOR Eşti optimist şi vrei să ai o viaţă lipsită de griji! Dar, eşti atent la ceea ce se întâmplă în jurul tău. Astăzi nu te repezi să cataloghezi persoanele din jurul tău, poţi să greşeşti! Există o legătură logică, cauzală, în viaţa ta. Limitează-te doar la activităţile de rutină şi evită eforturile şi deplasările care nu sunt absolut necesare. O dimineaţă obositoare, dar poate cu ceva realizări, finalizări. Seară plăcută, dar cu gând de drum. Drum pe care poţi să-l faci la cumpărături. Cumpărături care trebuie să fie foarte cumpătate. Cumpătare pe care trebuie s-o arăţi şi în relaţia ta de dragoste. Dragoste care trebuie mereu întreținută, cu multă sinceritate şi bunătate. Există, deci, o legătură logică, cauzală în viaţa ta!

CAPRICORN Vezi departe, îţi faci planuri bune şi câştigi timp, fie că eşti în vacanţă, fie la serviciu. Mai multe date şi semnale te fac încrezător în forţele proprii şi în viitorul intereselor tale! Evită discuţiile lungi şi fără rost, dar nu fi concis ca un automat care spune ora. Pildele, povestioarele, bancurile şi mai ales tăcerile cu subînţeles sunt mai grăitoare decît o mie de discursuri meşteşugite! Evită să te enervezi din lucruri de nimic, fii constructiv în tot ce faci. Nu lua hotărâri când eşti iritat – mai bine lasă lucrurile să se rezolve singure. Nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti astăzi. Nu promite, la rândul tău, mai nimic!

VĂRSĂTOR Micile tracasări cotidiene, faulturile de joc, te enervează astăzi disproporţionat. Încearcă să nu aduci acasă această povară psihică negativă, calmează-te şi zâmbeşte către cei dragi! Ganduri mai roze gasesti in cafeaua de dimineata. Astazi, zi de cumparaturi si mici taclale relaxante. Curios, nu poate fi chiar asa de rau! Zilele incerte te avantajează. Cu toate că vrei să dedici a doua parte a zilei celor dragi şi apropiaţi, familiei şi prietenilor, gândurile tale sunt tot la afaceri, la birou. Fii liniştit, totul o să fie bine. Principalul este să menţii statu quo ante!

PEŞTI Ai tendinţa, naturală, să dai vina pe alţii! Bravo, după ce ieşi basma curată, vezi să-ţi îndrepţi cu eleganţă şi iscusinţă greşelile comise. Mai ales în familie, sau faţă de partener! Toată luna august, sau ce a mai rămas din ea, că „după Sf. Maria îmi pun pălăria” este caracterizată de schimbări mari şi relativ bruşte de temperatură, presiune şi umiditate şi ziua de astăzi nu face excepţie. Pe fondul căldurii de infern, bineînţeles. Un fel de mini-muson indian. La fel şi reacţile oamenilor. Tu stai la locul tău şi nu te apuca de schimbări esenţiale – nu este încă timpul! Nu trebuie să te nemulţumescă faptul că astăzi că nu ai făcut mai mult “drumul de o mie de leghe începe cu un pas” spune înţeleptul. Evită să te implici în orice activitate legată de autorităţi, mai ales dacă este vorba de autorităţile locale.

