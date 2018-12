SECRETUL prezentatoarei Teo Trandafir care i-a marcat întreaga carieră. Coşmarul unei situaţii JENANTE

Reputata prezentatoare de televiziune Teo Trandafir a făcut mărturisiri despre începuturile sale în cariera de prezentator. La început a lucrat la un post de radio unde într-una din emisiuni l-a avut ca invitat pe Mihai Tatulici. Culmea, chiar în timpul emisiunii, care era în direct, acesta a pus-o la punct pe începătoarea pe atunci,Teo Trandafir.





„Mihai Tatulici, care m-a întrebat: „Teo, de ce m-ai invitat la emisiunea ta?” și eu am răspuns: „Ca să vă fac celebru, domnule Tatulici!” Și el a replicat: „Voi, ăștia de la radio, n-aveți pic de bun-simț!””, a spus Teo Trandafir, potrivit cancan.ro

Teo Trandafir este una dintre cele mai apreciate vedete de televiziune din România, cu o carieră impresionantă în spate. De-a lungul anilor, prezentatoarea a avut parte de numeroase experiențe, unele mai plăcute, altele nu. Despre prima sa apariție, Teo Trandafir și-a amintit că a vorbit timp de 19 minute fără oprire.

„O absolventă de limbi străine care nu părea că își dorește celebritatea… Îmi aduc aminte că prima emisiune a fost undeva în 94 și, pentru că nu mi-a spus nimeni să mă opresc, am vorbit fără pauză 19 minute, timp de 19 minute am ținut-o pe a mea, pentru că am o regulă în viață care a început din prima zi: „Nu te oprești până când nu auzi vocea producătorului tău spunând «Stop!» Și, pentru că tocmai ce învățasem chestia asta, am zis că este cazul să o și aplic, și am aplicat-o”, a mai spus Teo Trandafir.

Teo Trandafir a înfiat, în urmă cu 14 ani, o fetiță, Maia, căreia nu i-a spus o perioadă cum a ajuns în casa ei călduroasă. A făcut-o într-o zi! Cum a reacționat micuța? Chiar Teo Trandafir a dezvăluit.

„I-am spus undeva la 2 ani şi jumătate. Mi-am dat seama că e momentul pur şi simplu, m-a străfulgerat. Ne jucam cu plastilină. Făceam pizza şi mi-a rămas momentul întipărit în minte.

Am întrebat-o: «Auzi, tu vezi perdelele astea colorate? Înainte erau negre, înainte de a veni tu. Florile astea le vezi? Înainte de a veni tu, nu erau».

Şi a început să mă întrebe: «Dar, înainte de a veni eu, păsările astea erau? / – Nu. – Şi tu ce făceai? / – Eu plângeam / – De ce? / – Pentru că îl rugam pe Dumnezeu să îmi trimită un înger şi atunci ai venit tu purtată de patru îngeri într-un cearşaf. / –Şi unde m-au pus?».

M-am dus în curte şi i-am arătat exact locul unde au pus-o îngerii şi, din momentul ăla, totul a început să se coloreze. Ea cu mintea ei de până în 3 ani putea să îşi imagineze o lume alb-negru devenind color. În felul ăsta am încercat să îi explic câtă bucurie, câtă fascinaţie, câtă esenţă a adus în viaţa mea”, a mărturisit vedeta.

"E GRAV BOLNAVA! Poate SA MOARA in inchisoare!" Avocatul Elenei Udrea a dezvaluit ca micuta Eva e in mare pericol

Pagina 1 din 1