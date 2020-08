La 53 de ani, Edson Brandao arată ca la 25 de ani, dovadă fiind și pozele pe care le pune cu mândrie pe instagram. Influencer, antrenor personar și scriitor, Brandao spune că unui stil de viață „curat”, fără alimente procesate și alcool îl ajută să pară așa tânăr.

Bărbatul a mai povestit că nu a suferit până acum nicio operație estetică și spune despre corpul său că este asemenea unui templu. El nu consumă zahăr, fast-food sau alimente nesănătoase, și, de asemenea, nu fumează și nu consumă alcool sau droguri.

O altă armă secretă a bărbatului este mentalitatea pozitivă.

„Nu am avut operații estetice niciodată. Am reușit să-mi ating obiectivele într-un mod natural, cu fructe, legume și multă apă. Folosesc zilnic creme anti-îmbătrânire pentru ca pielea mea să-și păstreze aspectul. Îmi văd corpul ca pe un templu în care trăiește sufletul meu. Prin urmare, am grijă de acest dar prețios de la Dumnezeu. Nu există nicio diferență între modul în care mă simt acum, comparativ cu cel de când aveam douăzeci de ani.

Ca să fiu sincer, mă simt mai bine ca niciodată. Oamenii întotdeauna se șochează atunci când află că de fapt am 53 de ani. Toți cred că am 25. Este fantastic să văd cum oamenii sunt copleșiți de aspectul meu și că îi pot inspira să-și schimbe stilul de viață, dacă vor. Mănânc totul cu moderație, evit zahărul, fast-food-ul, nu consum băuturi răcoritoare, nu am fumat și nu am consumat droguri niciodată și practic în fiecare zi exerciții fizice”, a povestit el.

Edson Brandao a mai spus că îi place să inspire și alți oameni, să le dea un mesaj pozitiv, că poți obține totul în viață dacă vrei cu adevărat. „Sunt dovezile că o ființă umană poate să rămână și să se simtă tânără chiar pe măsură ce îmbătrânește.

Primul pas pentru menținerea unei înfățișări tinere este să te accepți și să te iubești pe tine însuți. Ești bine așa cum ești. Puterea gândirii pozitive radiază o energie bună pentru corp și minte. Cred că asta îți oferă motivația de a continua cu un stil de viață sănătos și de a te menține mai tânăr”.

În timp ce Edson lucrează șapte zile pe săptămână pentru a-și menține fizicul, o zi obișnuită de mâncare pentru el constă într-un smoothie de fructe proaspete, lapte de migdale și cereale și clătite vegane de casă pentru micul dejun, pește alb la grătar sau pui cu legume și orez brun pentru prânz și somon cu ciuperci, roșii și orez brun sau cartof dulce pentru cină.

„Uită-te întotdeauna pe partea luminoasă a vieții și numără binecuvântările tale”, spune el, potrivit dailymail.co.uk.