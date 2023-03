Secretele președintelui. Povestea unuia dintre cei mai puternici oameni ai lumii, lovit de o boală cumplită. Ca să pară sănătos, a apelat la o „splendidă înșelătorie”

Franklin Delano Roosevelt (30 ianuarie 1882- 12 aprilie 1945) a fost cel de-al treizeci și doilea președinte al Statelor Unite ale Americii (1932–1945).

S-a remarcat ca fiind una dintre principalele figuri politice ale secolului XX pe plan național cât și internațional, care a contribuit esențial la depășirea crizei economice mondiale și la înfrângerea Germaniei naziste în perioada celui de al Doilea Război Mondial. De asemenea, este singurul președinte din istoria Statelor Unite care a fost instituit în funcție pentru patru mandate consecutiv. Puțini știu că Roosevelt a trebuit să facă față unor probleme fizice persistente – inclusiv paralizie și probleme cardiace – care au fost în mare parte ascunse publicului american.

În cea mai mare parte a vieții sale de adult, Franklin D. Roosevelt s-a luptat cu probleme de sănătate cronice care ar fi putut să-i schimbe cariera politică. În schimb, suferința sa personală l-a transformat într-un politician mai empatic și l-a întărit pentru a face față provocărilor duble ale Marii Depresiuni și celui de-al Doilea Război Mondial.

Moartea aproape că l-a răpus pe Roosevelt înainte de a respira pentru prima dată. Atunci când mamei sale i s-a administrat o supradoză de cloroform în timpul unui travaliu chinuitor care a durat mai mult de 24 de ore, viitorul președinte s-a născut albastru, moale și fără viață până când un medic l-a resuscitat prin respirație gură la gură.

Tragedia a lovit pe 10 august 1921

Nașterea traumatizantă nu a lăsat efecte persistente. În afară de faptul că era neobișnuit de susceptibil la infecții respiratorii și sinusale, Roosevelt a rămas viguros pe măsură ce steaua sa politică a urcat – până când tragedia a lovit la 10 august 1921. Aflat în vacanță împreună cu familia sa pe insula Campobello, în largul coastei Maine, Roosevelt, în vârstă de 39 de ani, s-a bucurat de o zi de vară plină de navigație și înot. Cu toate acestea, a sărit peste cină și s-a culcat devreme după ce a simțit frisoane și dureri în zona lombară.

Roosevelt s-a trezit cu o viață care nu va mai fi niciodată la fel. „Când m-am dat jos din pat, piciorul meu stâng a rămas în urmă”, și-a amintit el. „Am încercat să mă conving că problema cu piciorul meu era de natură musculară, că va dispărea pe măsură ce îl voi folosi.” Dar nu a fost așa. Timp de două săptămâni, paralizia care se răspândea și durerile puternice i-au nedumerit pe medicii locali până când un specialist din Boston a pus diagnosticul – poliomielită, scrie history.com.

Roosevelt: „Nu mă voi lăsa cucerit de o boală copilărească”

Rămas paralizat de la brâu în jos, optimistul Roosevelt nu și-a pierdut niciodată speranța că își va recăpăta folosirea picioarelor și se va întoarce în politică. „Nu mă voi lăsa cucerit de o boală copilărească”, a jurat el.

Și-a găsit cât de cât liniștea în apele minerale terapeutice din Warm Springs, Georgia. Întâlnirea cu alți bolnavi de poliomielită la Warm Springs l-a schimbat pe Roosevelt, spune David B. Woolner, autorul cărții The Last 100 Days: FDR at War and at Peace (FDR în război și în pace) și membru senior al Institutului Roosevelt. „A avut un impact enorm în aprofundarea sentimentului său de compasiune față de oamenii mai puțin norocoși decât el și l-a expus la sărăcia rurală din sud-estul țării, ceea ce mai târziu l-a inspirat parțial să lanseze Tennessee Valley Authority.”

Cum a învățat să stea în picioare

Incapabil să își recapete capacitatea de a merge cu propriile puteri, Roosevelt s-a angajat în ceea ce biograful Hugh Gallagher a numit o „splendidă înșelătorie” pentru a face să pară că poate merge, pentru ca alegătorii să nu-l considere incapabil. Prin perseverență și fizioterapie, Roosevelt a învățat să stea în picioare cu bretele grele de oțel prinse de picioarele sale ofilite. Își legăna șoldurile înainte și se agăța strâns de un baston și de brațul unui membru al familiei sau al unui ajutor pentru a „merge” câțiva pași chinuitori și pentru a ține discursuri în picioare în timp ce se agăța de un pupitru.

Deși poliomielita lui Roosevelt nu a fost un secret în timpul campaniei sale de succes din 1928 pentru postul de guvernator al New York-ului, acesta și-a ascuns cu grijă dizabilitatea în public. Presa a fost de acord să nu îl fotografieze sau să îl filmeze în scaunul cu rotile sau când era ridicat din automobile.

Ales președinte în 1932, Roosevelt a adus același optimism și hotărâre în abordarea Marii Crize ca și în cazul simptomelor sale de poliomielită. El a încercat să insufle speranță printre cei fără speranță încă de la începutul președinției sale, declarând în primul său discurs inaugural: „Singurul lucru de care trebuie să ne temem este frica însăși”.

Întâlnirea cu Winston Churchill

Starea de sănătate a lui Roosevelt a început să se deterioreze vertiginos după ce a făcut un drum dus-întors de aproape 18.000 de mile pentru a se întâlni cu premierul britanic Winston Churchill și cu premierul sovietic Iosif Stalin, în noiembrie 1943, pentru a discuta strategia de luptă împotriva lui Adolf Hitler. La întoarcere, Roosevelt, bolnav și epuizat, a slăbit, iar mâinile sale tremurânde se chinuiau să aprindă până și o țigară, să semneze documente sau să toarne cafea.

Medicul președintelui, Dr. Ross McIntire, a insistat în fața presei că Roosevelt avea o „sănătate robustă” și că rezistența sa era „mult peste medie”. Dar fiica comandantului-șef, Anna, era sceptică. La îndemnul ei, McIntire – un specialist în urechi, nas și gât – a aranjat ca Dr. Howard Bruenn, cardiologul de top al Spitalului Naval Bethesda, să-l examineze pe Roosevelt la sfârșitul lunii martie 1944.

Bruenn a emis un diagnostic șocant: Președintele suferea de hipertensiune severă și insuficiență cardiacă congestivă. Lui Roosevelt i s-a prescris medicamentul pe bază de plante digitalis, i s-a impus o dietă restrictivă, i s-a spus să se limiteze la șase țigări Camel pe zi și i s-a recomandat să lucreze doar patru ore pe zi – o imposibilitate pentru un președinte în timp de război.

Roosevelt a înțeles că avea o problemă cardiacă

Deși Bruenn fusese desemnat să îl monitorizeze pe Roosevelt, McIntire a raportat la începutul lunii iunie 1944 că starea de sănătate a președintelui era „excelentă din toate punctele de vedere”. Chirurgul Dr. Frank Lahey, care l-a consultat cu privirea pe președinte, a fost cu greu de acord și l-a informat pe McIntire la începutul lunii iulie că „nu crede că, dacă domnul Roosevelt ar fi ales din nou președinte, ar avea capacitatea fizică de a duce la bun sfârșit un al patrulea mandat”.

McIntire a ascuns cu siguranță prognosticul lui Lahey de public și este posibil să fi făcut același lucru cu pacientul său. „Bănuiesc că McIntire nu i-a spus direct că nu va supraviețui, dar Roosevelt a înțeles că avea o problemă cardiacă”, spune Woolner.

La câteva zile după evaluarea nefastă a lui Lahey, Roosevelt a anunțat că va accepta nominalizarea democrată pentru un al patrulea mandat fără precedent. El dorea să ducă războiul până la capăt și să realizeze planul său de înființare a Organizației Națiunilor Unite.

La două zile după ce a depus jurământul pentru a patra oară, la 20 ianuarie 1945, Roosevelt a plecat într-o călătorie dificilă de cinci săptămâni pentru a se întâlni din nou cu Churchill și Stalin la Conferința de la Yalta.

„Omul bolnav de la Yalta”

În timp ce criticii Războiului Rece l-au ironizat ulterior pe Roosevelt ca fiind „omul bolnav de la Yalta”, care a făcut prea multe concesii lui Stalin, Woolner afirmă că președintele a rămas cu mintea întreagă la conferință. „Nu există niciun dubiu, atunci când te uiți la înregistrări și la procesele verbale, că Roosevelt era complet stăpân pe facultățile sale”, spune el. „Comentariile sale reflectau textual documentele de informare ale Departamentului de Stat”.

Roosevelt a dat dovadă de o deschidere rară în legătură cu handicapul său atunci când s-a adresat unei sesiuni comune a Congresului, la 1 martie, la întoarcerea de la Yalta. Pentru prima dată în timpul președinției sale, el a apărut în public în scaunul său cu rotile, în timp ce agenții Serviciului Secret l-au împins în sala Camerei Reprezentanților. Roosevelt și-a cerut scuze pentru că nu s-a ridicat în picioare pentru a vorbi. „Sper că mă veți ierta pentru postura neobișnuită de a sta jos”, a spus el. „Dar știu că vă veți da seama că îmi este mult mai ușor să nu fiu nevoit să car în jur de cinci kilograme de oțel în partea de jos a picioarelor mele”.

Un Roosevelt total schimbat s-a întors la Warm Springs la sfârșitul lunii martie. „Președintele era cel mai urât om care arăta cel mai rău pe care l-am văzut vreodată în viață”, și-a amintit șeful de gară al orașului. În după-amiaza zilei de 12 aprilie, tensiunea arterială a lui Roosevelt a urcat la 300/190. A murit din cauza unei hemoragii cerebrale la vârsta de 63 de ani. Vestea a șocat o națiune care nu a știut niciodată cât de bolnav a fost președintele său.