Secretele oamenilor care au o viață marcată de „tinerețe fără bătrânețe”. Explicații date de cei care au depășit demult suta de ani

Ja Hyun Lee, un locuitor al provinciei canadiene Columbia Britanică, și-a sărbătorit, în această săptămână, cea de-a 111-a aniversare. Venerabilul s-a născut în anul 1910 și a locuit o mare parte a vieții în Coreea de Sud. A fost bijutier, iar în urmă cu 40 de ani a decis să se mute în Brazilia. Nu a locuit în „Țara Cafelei” decât un deceniu. Pentru că se săturase de haosul și aerul irespirabil din orașul Sao Paulo, s-a mutat încă o dată. De această dată a ales Columbia Britanică.

Ce secrete are bărbatul care a împlinit 111 ani

Ja Hyun Lee are trei băieți, două fete și 15 nepoți. Este considerat a fi cel mai bătrân locuitor al Canadei, țară cu o populație de aproximativ 38 de milioane de locuitori. Vorbind cu presa din patria de adopție, longevivul bărbat a oferit și câteva sfaturi practice: exercițiile fizice nu ar trebui să lipsească de la ordinea zilei.

„Oamenii ar trebui să zâmbească mai des, să se înconjoare de persoane pozitive și să evite să se streseze zi de zi cu problemele cotidiene, care în definitiv, multe dintre ele sunt lipsite de importanță”, a spus Lee.

Celebra insulă din Japonia, unde locuitorii prind „suta de ani”

În ceea ce privește longevitatea, celebră este insula Okinawa, din Japonia. Aici se află satul Kitanakagusuku care, ocupă primul loc în ceea ce privește longevitatea femeilor nipone.

„Cel mai bun lucru din viața mea e că am fost binecuvântată cu 6 copii. Mă simt bine. Îmi place să mă plimb și să mă văd cu prietenii. Am mulți prieteni, multe sunt bunici. Vorbim despre mâncare și despre orice”, a spus Nobu Higa, o locuitoare din Okinawa în vârstă de 100 de ani.

„Niciodată nu am crezut că voi trăi 100 de ani și că voi ajunge aici sănătoasă. Am luat fiecare zi la rând și așa am ajuns aproape centenară”, a afirmat și Hatsuko Kyan, în vârstă de 97 de ani.

„Nu am luat niciodată medicamente. Am multe hobby-uri, îmi place să fiu activă”, s-a lăudat și Yukiko Kina, în vârstă de 88 de ani.

O explicație ar fi legată de „moai”

Specialiștii au încercat să identifice cauzele care favorizează o viață atât de lungă în această parte de lume. Foarte importantă este o tradiție locală, „moai”, care definește un grup de sprijin. La început, aceste grupuri strângeau fonduri pentru lucrări publice sau pentru a-i ajuta pe membrii grupului care treceau prin perioade critice.

„Aici toată lumea ia parte la moai. Eu sunt cu colegi de școală și prieteni. Sunt membră în trei grupuri, într-unul sunt de 50 de ani. Abia aștept să ne întâlnim, să stăm de vorbă și să râdem. Nu aș renunța la moai. Ce rost are să trăiești, dacă nu ai cu cine să te bucuri?”, spune Yukiko Kina.

Concluziile pe care le-a tras un cercetător nipon

Medicul Makoto Suzuki a strâns date medicale, de nutriție și sociale despre peste 1.000 de centenari din Okinawa, timp de 40 de ani

„Am găsit patru factori de longevitate: dieta, activitatea fizic, evoluție individuală și ajutor reciproc. Împreună, acești factori contribuie la longevitate. Sănătatea spirituală e importantă. Noi îi spunem „ikigai”. Este ceva ce poți face doar tu, aproape o misiune personală. Când nu mai avem „ikigai”, murim”, a explicat doctorul specialist în gerontologie.