Secretele muzeelor Madame Tussauds: cum devin vedetele statui realiste

Madame Tussauds. Sursa foto iStock
Muzeele Madame Tussauds sunt recunoscute în întreaga lume pentru colecțiile impresionante de figuri de ceară ale celebrităților, oferind vizitatorilor oportunitatea de a se apropia de vedetele lor preferate într-un mod unic.

Aceste statui nu sunt doar replici simple; ele reprezintă combinația perfectă între artă, știință și tehnologie, fiecare detaliu fiind lucrat cu minuțiozitate pentru a reda personalitatea și prezența vedetei.

Cum sunt făcute figurile de la Madame Tussauds

Primul pas în crearea unei figuri de ceară este selecția vedetei. Echipele Madame Tussauds monitorizează constant cultura pop, muzica, cinematografia, sportul și politica pentru a identifica celebrități relevante pentru public.

Popularitatea, impactul cultural și interesul fanilor sunt factori esențiali. În muzeu se găsesc figuri de ceară ale unor vedete internaționale precum Beyoncé, Taylor Swift, Dwayne „The Rock” Johnson, Adele, dar și ale unor staruri de cinema clasice precum Marilyn Monroe, Audrey Hepburn sau Leonardo DiCaprio.

Pe lângă acestea, muzeul include și figuri ale unor personalități politice sau istorice, precum Barack Obama, Donald Trump sau Regina Elisabeta a II-a, oferind o varietate ce acoperă toate domeniile de interes pentru vizitatori.

Cea mai complexă etapă

Odată ce vedeta este aleasă, începe procesul de documentare și măsurare detaliată. Sculptorii colectează sute de fotografii din diferite unghiuri și, acolo unde este posibil, măsoară vedeta în persoană. Înălțimea, dimensiunile feței, proporțiile corpului și chiar postura naturală a mâinilor sunt înregistrate cu precizie.

Uneori, vedetele vizitează studioul Madame Tussauds pentru scanări 3D sau fotografii de referință, astfel încât fiecare detaliu să fie redat cât mai exact.

Realizarea feței și expresiei este etapa cea mai complexă. Inițial, se sculptează un prototip din lut sau materiale maleabile, ajustând proporțiile și expresia facială pentru a capta personalitatea vedetei. Această etapă poate dura câteva săptămâni sau chiar luni. După aprobarea modelului final, se creează un mold din silicon, iar ceara special formulată este turnată pentru a reproduce textura pielii și detaliile fine.

Părul este aplicat fir cu fir, iar ochii, sprâncenele și chiar culoarea pielii sunt atent selecționate pentru a corespunde realității. Costumele și accesoriile completează figura, fiind inspirate direct de ținutele purtate de vedeta respectivă la evenimente, filme sau concerte.

Rochiile elegante, costumele de scenă sau accesoriile precum bijuteriile și ochelarii sunt reproduse cu fidelitate, astfel încât să reflecte stilul și personalitatea vedetei.

Ce vedete sunt la Maddame Tussauds

Tehnologia joacă un rol esențial în realizarea figurilor. Scanările 3D și imprimarea digitală permit redarea exactă a trăsăturilor faciale și a proporțiilor corpului, reducând erorile și economisind timp. În paralel, artiștii se concentrează pe capturarea expresivității și personalității vedetei – gesturile, postura și energia statuii trebuie să dea impresia prezenței reale, interacționând vizual cu vizitatorii muzeului.

Figurile de ceară expuse la Madame Tussauds acoperă o gamă largă de domenii și epoci. Muzicieni precum Elton John și Lady Gaga, actori precum Johnny Depp, Emma Watson și Robert Downey Jr., sportivi precum Cristiano Ronaldo și Serena Williams, și chiar personaje istorice precum Abraham Lincoln sau Albert Einstein se află în colecțiile muzeului.

Această diversitate face ca fiecare vizită să fie un adevărat tur al celebrităților, permițând publicului să „interacționeze” cu figuri celebre din toate colțurile lumii și din toate domeniile.

Întreținerea și actualizarea acestor statui este la fel de importantă ca procesul de creare. Figurinele sunt curățate, ajustate și retușate constant pentru a păstra calitatea materialelor și fidelitatea aspectului fizic al vedetelor. De asemenea, unele figuri sunt modificate pentru a reflecta schimbările recente de look sau evoluția stilului vedetelor, menținând muzeul mereu actual și relevant pentru vizitatori.

