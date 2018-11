Secretele emigranților fericiți, dezvăluite de un profesor care predă matematica în SUA de 22 de ani

Bogdan Suceavă a studiat matematica la Universitatea din Bucureşti şi la Michigan State University. În prezent, este profesor în Departamentul de Matematică de la California State University, Fullerton. Și-a petrecut jumătate din viață în America, a învățat să iubească, să gândească și să sufere (și) în limba engleză. Fără să uite însă o boabă din graiul și slovele românești. Dovadă o fac romanele sale, apreciate la noi. Ultimul - „Avalon. Secretele emigranților fericiți” - constituie și prilejul mirărilor mele de mai jos, la care Bogdan Suceavă a răspuns prompt și exact ca un matematician.





„Avalon. Secretele emigranților fericiți” - iată un titlu bun, care, vrând-nevrând, te face să te întrebi, acum, când milioane de români iau calea exilului, în căutarea unei existențe mai bune, care sunt aceste secrete. Ele chiar există sau este doar o etichetă inspirată, agățătoare? Autorul, Bogdan Suceavă, ne asigură că aceste secrete sunt palpabile: „Lista ar fi lungă și mi-ar fi imposibil să o epuizez acum, dar include: (1) să-ți urmezi întotdeauna inima, în deciziile profesionale, ca și în cele personale; (2) să eviți să depinzi de cei care nuți pot aprecia contribuțiile pozitive; (3) să înțelegi că de la un punct încolo întoarcerea nu mai este posibilă, pentru că devine prea târziu pentru tine, și că ar fi bine să accepți asta; (4) să știi că în exil survin diverse stadii ale adaptării la un nou mediu și la o nouă cultură, și că e posibil ca în absența unei capacități de adaptare semnificative să apară dificultăți majore”.

Politicienii români și fenomenul de drain-brain

Așadar, secretele sunt testate pe propria piele. Bogdan Suceavă își diluează discursul: „Noi discutăm despre un roman: am scris o poveste, care ar trebui să se citească așa cum se citesc romanele, fără să ne propunem să teoretizăm prea mult pe marginea ei. Subiectul e legat și de contextul mai amplu în care se află lumea românească acum, când foarte mulți români au fost nevoiți, din diverse motive, să se gândească la opțiunea plecării din România. „Avalon. Secretele emigranților fericiți” transpune punctul meu de vedere, dar la fel de îndreptățite ar fi și punctele de vedere ale celorlalți, milioane, care au crescut și sperat în România și care au plecat”.

Să emigrăm, să emigrăm!

Corect, nimic de adăugat. Să schimbăm, atunci, subiectul. Ce opinie are profesorul Bogdan Suceavă despre fenomenul de drain-brain? Cum afectează acesta țările de la periferia democrației, România în particular? „Cred că politicienii din România ar trebui evaluați după capacitatea fiecăruia de a crea un mediu economic și politic care să facă viața posibilă în societatea care i-a ales. Nu-mi amintesc să fi auzit asta discutat în timpul campaniilor electorale. Principiul care are întâietate aici e dreptul oricui de a-și căuta o viață mai bună. Politicienii din România ar trebui votați după capacitatea fiecăruia de a construi o lume în care viața mai bună să fie în România”. Felicitări, domnule Suceavă, aveți dreptate! Doar că pe aici, pe la noi, de când ați plecat în America, politicienii sunt tot o apă și-un pământ. Pe cine să alegi, că nu prea ai pe cine? Profu’ de mate închide cercul: „Cineva care ar putea avea contribuții inteligente în viața societății are oricând două opțiuni: să se irosească într-un mediu în care resursele umane nu sunt apreciate cum ar merita și unde valorile culturale au fost politizate sau să-și caute un loc în lume într-o societate unde contribuțiile sale s-ar potrivi mai bine”.

Mediul academic american și mediul academic românesc - o comparație

Solicitat să schițeze o comparație între mediul universitar american și cel românesc, Bogdan Suceavă a punctat: „Am lucrat prea puțin la Universitatea din București ca să pot face o comparație bine întemeiată, dar îmi aduc bine aminte că în anii ‘90 viața universitară românească era marcată de tensiuni incredibile, multe de natură politică. Am scris despre asta în Avalon, mi-ar fi fost imposibil să eludez subiectul. Dacă aș fi rămas la București în acel context de eternă tensiune și cu ambianța aceea de ostilități personale, cred că mi-ar fi fost imposibil să intru la curs”. Idei pure și nemulțumiri Își trage sufletul, apoi reia: „E greu să spui o poveste inteligentă despre idei pure atunci când asupra ta se exercită presiune, cea mai mare parte de natură politică. Simplul fapt că te extragi dintr-un asemenea mediu reprezintă o îmbunătățire a calității vieții, fără a mai aduce în discuție celelalte aspecte. Sunt oameni care s-au obișnuit cu tensiunea din mediul academic românesc și acum nu-i mai deranjează. Pe mine mă deranjează multe aspecte, de la felul cum se scot posturile la concurs și până la felul cum funcționează editurile universitare, revistele științifice publicate în România, și continuând cu felul cum politicienii privesc cultura”.

„Relația cu studenții e cea mai mare bucurie pe care am avut-o în Statele Unite”

Ce înseamnă să fii profesor în SUA? În ce relații este cu studenții, cu părinții, cu celelalte cadre didactice, cu sistemul de educație californian? Bogdan Suceavă se simte, în sfârșit, în elementul lui: „Predau de 22 de ani în universități din Statele Unite și nu am văzut părinți ai studenților decât atunci când veneau la ceremoniile de premiere. Ce treabă să aibă părinții la universitate? Relația cu studenții e cea mai mare bucurie pe care am avut-o în Statele Unite: am scris multe lucrări de matematică în colaborare cu studenți. Și zilele acestea mă gândesc la o asemenea temă, și e ceva extraordinar să lucrezi la o problemă în timp ce și doi studenți tineri și talentați se luptă cu aceeași idee”.

