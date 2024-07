Istoria secreta Secrete întunecate ascunse sub pământ. Cercuri antice acopereau zeci de morminte ale unor copii







Un cimitir pentru copii din epoca bronzului și a fierului care a fost descoperit în Norvegia este ascuns de 600 de ani. Arheologii sunt nedumeriți de descoperire și nu cunosc istoria din spate a locului.

Înmormântările, fiecare marcată de cercuri de pietre așezate meticulos, au fost găsite de o echipă de la Muzeul de Istorie Culturală din Norvegia anul trecut. Situl este localizat lângă Fredrikstad, la aproximativ 80 de kilometri sud de Oslo, aproape de granița cu Suedia.

Secrete întunecate în Norvegia

„Au zăcut aici ca un secret până când le-am găsit noi. Am descoperit una după alta și am ajuns să avem 41 de formațiuni de piatră rotunde", a declarat arheologul muzeului Guro Fossum pentru Science Norway. Cercurile de pietre, care măsoară până la 2 metri în diametru, au fost așezate împreună ca pietrele de pe stradă. Totuși, corpurile au fost îngropate la câțiva centimetri sub suprafață.

Mai multe cercuri au fost amplasate în jurul unei pietre centrale mari. Investigațiile ulterioare au dezvăluit oase arse și cioburi de ceramică sub aceste pietre. Acum, o nouă analiză arată că aproape toate mormintele erau ale unor copii care au murit între 800 și 200 î.Hr.

Mulți dintre aceștia erau sugari, iar alții aveau între 3 și 6 ani. „Datarea arată că locul de înmormântare a fost folosit pe o perioadă îndelungată. Astfel încât, nu puteau muri toți în același dezastru natural sau epidemie", a spus Fossum. O astfel de concentrare de morminte străvechi ale unor copii este unică în Europa, potrivit unei declarații a muzeului.

Sculpturi rupestre și o filă de istorie

Zona din jurul cimitirului este presărată cu sculpturi rupestre. Acestea descriu călătorii și venerarea soarelui, potrivit declarației. Experții au remarcat că rata mortalității infantile era probabil ridicată în acea perioadă. În rest, nu au nicio explicație pentru mormintele copiilor. După ce au securizat mostre importante din sit și l-au fotografiat pe larg, arheologii și-au acoperit săpăturile. Cu toate acestea, una dintre formațiunile de piatră va fi prezentată în curând într-o expoziție intitulată „În memoria copiilor" la Muzeul de Istorie Culturală din Oslo.

Arheologii intenționează, de asemenea, să analizeze artefactele din sit. Acestea includ bucăți de ceramică și ceea ce ar putea fi o broșă din metal. „Analizele fragmentelor de ceramică ne pot spune multe. Nu pare că toate vasele erau recipiente pentru oase arse. Unele au fost așezate între morminte și suntem foarte curioși ce se afla în ele", a spus Fossum.

Descoperire accidentală

Arheologii au descoperit cimitirul după ce au investigat o așezare din Epoca Pietrei din apropiere, a declarat Fossum. În timpul epocilor nordice a bronzului și a fierului, era obișnuită incinerarea morților pe ruguri și îngroparea sau împrăștierea oaselor rămase, a spus Fossum. Un strat plat de pietre în formă de spirală sau de roată era apoi adesea construit peste locul incinerării, a spus ea.

Dar locul de înmormântare de la Fredrikstad este neobișnuit. „Mormintele sunt foarte apropiate unele de altele", a spus Fossum. „Trebuie să fi fost într-un peisaj deschis, cu străzi în apropiere. Astfel încât, toată lumea să fi știut despre ele. Gropile de gătit și șemineele din jurul sitului sugerează că au avut loc adunări și ceremonii în legătură cu înmormântările" a spus expertul.

În plus, mormintele au fost meticulos lucrate. „Fiecare piatră provenea dintr-un loc diferit și era așezată cu precizie în formațiune. Ne-am întrebat cine a depus atât de mult efort", a spus Fossum. Răspunsul a venit odată cu revelația că majoritatea morților erau copii. „Erau morminte de copii mici. Acest lucru a fost făcut cu atât de multă grijă", a spus expertul, conform Live Science .