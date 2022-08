Seceta pedologică extremă se menține în mare parte a teritoriului României. Raport îngrijorător al ANM

Pe 11 august 2022, cultura de porumb neirigat, pe profilul de sol 0-100 cm, avea un conținut de umiditate scăzut sau deosebit de scăzut, în timp ce seceta pedologică a fost mai întâi moderată, apoi puternică și chiar extremă, mai ales în Dobrogea, Banat, Crișana și Maramureș, dar și pe zone extinse din Moldova, Muntenia, Oltenia și local în părțile de nord, nord-vest, centru și sud ale Transilvaniei.

Seceta pedologică afectează culturile agricole din România

În ce privește rezerva de apă din sol, aceasta este acum în limite normale în zonele de sud, sud-vest, centru, est și nord-est ale Transilvaniei, izolat în nordul, nord-estul și sud-vestul Moldovei, dar și în nord-vestul și vestul Munteniei, alături de partea de nord a Olteniei.

Gabriela Băncilă, directorul de meteorologie operațională de la ANM, vorbea în luna iulie 2022 despre situația precipitațiilor pentru anul agricol 2021-2022, arătând că, în decursul acestui interval, în toate regiunile, dar mai ales în Moldova, precipitațiile înregistrate erau mai mici decât cele specifice unui an agricol care urmează să se încheie, mai precis la 40-60 %.

„Acum, acestea sunt niște cifre, dar important este cum au fost ele distribuite, pentru că vedem că în municipiul Adjud s-a înregistrat o cantitate totală de 187 de litri pe metru pătrat. Ei bine, dacă parte din această cantitate s-a înregistrat în timpul a două episoade, de exemplu, cu instabilitatea atmosferică care poate să aducă foarte ușor, după cum am văzut, 40 de litri pe metru pătrat, ei bine, în decursul unui întreg an agricol, am putea vorbi de câteva zile cu precipitații”, a spus directorul ANM.

Cea mai mare secetă din România

Specialista a explicat și de ce Romania se confruntă cu una dintre cele mai mari secete din istoria țării: „Ceea ce se întâmplă pe extremitățile țării indică faptul că este o secetă, o secetă extremă.

Cantitatea de 29.2 litri pe metru pătrat, adică 37 % din ceea ce ar fi trebuit să înregistrăm până în prezent, să ducă luna iulie pe cea mai pe poziția cu cea mai secetoasă lună iulie și mă refer la recordurile termice ale lunii iulie cu acest 44.3 din 2007, care se menține în topul celor mai cea mai caldă temperatură din iulie”, a explicat Gabriela Băncilă, director ANM.