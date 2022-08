Mierea, pe lista alimentelor care vor suferi majorări de preț: „Producţia de miere va fi undeva la 45% din media anuală”

În anul 2015, țara noastra se situa pe locul I la nivel european în ce privește producția de miere, cu 32.000 de tone. Recent, președintele ACA, Ioan Fetea, a declarat că din acest an producția de miere în România a scăzut la 12.000 – 13.000 de tone. De vină pentru acest lucru ar fi tot seceta, spune Fetea.

Producția de miere a României, redusă la maximum 13.000 de tone

„Raportat la întregul efectiv, sigur că producţia pe familia care a stat pe vatră şi celelalte este una redusă. Dacă ne comparăm cu un an bun – 2015 de exemplu – când am fost pe primul loc în Europa cu peste 32.000 de tone de miere, acum facem undeva la 12-13.000 de tone.

Salcâmul a îngheţat aproape 40%-50%, iar aici în vest, la Valea lui Mihai, chiar 70%-80%, deci nu putem vorbi de nişte producţii, având în vedere şi faptul că în pastoral la aceste culesuri se deplasează undeva, în medie, 35%-40 % dintre apicultori şi respectiv familii de albine”, a explicat președintele ACA.

Seceta pune în pericol producția de miere

Producția din acest an este una redusă din cauza secetei, a spus Ioan Fetea, astfel că există regiuni calamitate în proporție de pănă la 70%.

„Producţia oscilează de la judeţ, la judeţ, în zonele calamitate este până la 70% sau şi mai mult compromisă, iar în celelalte s-a făcut undeva între 50-60%. Din perspectiva noastră va fi undeva la 45% din media anuală, pentru că în afară de rapiţă, unde oricum au fost ploi, a fost vânt, s-au suprapus cu culesul de nectar şi în aceste condiţii nu s-au făcut decât cantităţi reduse.

Acum în luna iulie am simulat ca şi cum am fi în septembrie ca să nu moară familiile de albine şi am scos bani din buzunar, aşa cum am făcut şi în primăvară. Unii chiar la cules fiind, au trebuit să meargă cu siropul, pentru că albinele trebuie menţinute, cum se zice – în formă, dacă vin vremuri mai bune să poată să valorifice”, a conchis preşedintele ACA, Ioan Fetea.