Sebastian Ghiţă a luat cea mai grea decizie. Nimic nu-l mai poate întoarce din drum. Breaking news

Sebastian Ghiță a anunțat că se retrage de pe lista PRU pentru alegerile europarlamentare. În urmă cu aproximativ 2 săptămâni, PRU anunța că lista pentru europarlamentare va fi deschisă de Sebastian Ghiță, urmat de Bogdan Diaconu și avocata Laura Vicol.





„Am decis să mă retrag de pe lista PRU şi să nu candidez la alegerile europarlamentare.

Din păcate... nimic nu s-a schimbat în România. Membri ai familiei și zeci de alți oameni au fost iarăşi chemați la DNA de către acoliții lui Kovesi.

Cercetează fapte din 2010!!!

Pe care le-au mai cercetat de 10 ori până acum. Și unde au dispus expertize care au arătat că prejudiciul este ZERO.

Continuă să întrebe orice om dacă știe ceva rău despre Sebastian Ghiță și continuă să promita celor care vor să „colaboreze” protecție asigurată de DNA.

Continuă să trimită adrese la sute de persoane fizice și juridice pentru a intimida.

Amestecul DNA în politică este nepermis!

Voi sesiza procurorii de la SIIJ în legătură cu aceste fapte și voi caută metode să lupt împotriva acestor practici ilegale.

Le urez succes colegilor mei de la PRU și sper să pot să-i ajut în alte bătălii politice”, a transmis Sebastian Ghiță.

Amintim că înaintea acestei decizii, Sebastian Ghiţă lansase campania #StopFakeReality. Autostrăzi nu filme. Fostul deputat explica de ce nu avem autostrăzi: „Grupul Infracţional Organizat condus de Kovesi a distrus sistematic în ultimii 10 ani toate firmele româneşti de construcţii.”

„Campania aceasta cu tanarul antreprenor care a facut metrul de autostrada este o noua pacaleala tip Godina. O mare bula de PR. In loc sa construiasca autostrazi unii se tin de livrat filme cu autostrazi. Romanii sunt satui de filme si promisiuni. Au nevoie de asfalt.

Cum ne dam seama ca e o pacaleala chestia de la Suceava? Uitati-va la calitatea filmarilor. Nici la Hollywood nu au camere cu asa tehnologie precum a folosit tanarul antreprenor cu shaormerii. Intrebati-l cine i-a fimat clipul si cine l-a montat !!!??? Cine i-a facut campania de PR ? Este evident ca e vorba de o lucratura profesionista a...#NuStiuCui !!!

Există şi un motiv clar de ce nu avem autostrazi

Grupul Infractional Organizat condus de Kovesi a distrus sistematic in ultimii 10 ani toate firmele romanesti de constructii. Inginerii si muncitorii lucreaza acum in strainatate. De ce ? Pentru a face loc doar firmelor straine care sa ne aduca mai mult jaf si mai multa coruptie. Astazi banii romanilor pentru autostrazi sunt folositi de italieni pentru a-si scapa firmele mama din Italia de faliment. Francezii contesta toate licitatiile si masluiesc procesele. Austriecii fac intelegeri cu procurorii DNA si dau in continuare spagi ministrilor. Si mai am exemple, avertizează fostul deputat PSD.

O Unitatete la nivelul Ministerului Transporturilor care sa verifice felul in care strainii contracteaza lucrari de miliarde pe an in timp ce ei nu pot gestiona decat lucrari de sub 100 milioane.

Sprijin direct pentru firmele romanesti pentru a putea merge la licitatii si pentru a creste concurenta pe piata. Contractarea de urgenta a unui Proiect Tehnic pentru autostrada Comarnic - BRASOV. Decontarea accelerata a materialelor folosite la construirea autostrazilor si cailor ferate pentru cresterea vitezei de executie.

Conditii acceptabile in caietele de sarcini care sa permita si firmelor romanesti sa mearga la licitatii. Schimbarea legislatiei astfel incat blocarea licitatiilor in instante sa nu mai fie permisa. Emiterea de urgenta de Certificate Constatatoare Negative care sa blocheze alocarea de licitatii firmelor care n-au executat corespunzator autostrazi pana acum.

Nu se mai dau noi contracte celor care n-au executat lucrarile conform calitatii si termenelor asumate. Ar fi simplu daca am dori cu adevarat sa facem autostrazi Dar ... noi preferam filmele cu shaorme in trening ... si ni se pare ca facem treaba!!", a scris Ghiţă pe contul său de Facebook.

