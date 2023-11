Sebastian Burduja, ministrul cu casă în America. Ce avere are în conturi

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, are multe terenuri, majoritatea dobândite prin donație. Dar a făcut și o achiziție serioasă, pe alt continent.

Ce avere are Sebastian Burduja

În România, acesta are un teren agricol în Neamț, în Dochia, 25.100 de metri pătrați, donat. Acesta a fost obținut în 2017. Tot în aceiași localitate și tot prin donație a obținut un alt teren agricol de 16.400 de metri pătrați.

Ministrul mai are un apartament în București obținut în 2013, care are 163 de metri pătrați. Și acesta a fost donat. De altfel, tot prin donație a mai obținut un apartament în Constanța, mai exact în Năvodari. Imobilul are 131 de metri pătrați și a fost obținut în 2014. Despre casa din America, aceasta se afla în McLean și a fost cumpărată în 2013.

Imobilul este deținut împreună cu soția și are 173 de metri pătrați. La capitolul mașini, Sebastian Burduja trădează o pasiune pentru cele vechi. Așa că și-a cumpărat un Chrysler din 1979. Și mai are o Honda CBR din 2006 pe care și-a achiziționat-o din banii lui.

Ministrul care câștigă mai puțin decât soția

Este un pasionat și de bijuterii și ceasuri, așa că are și astfel de obiecte în valoare de 15.000 de euro.

Banii ”de la ciorap”, mai exact în conturi, sunt după cum urmează: în 2016 a făcut un cont la Raiffeisen, în valoare de 600 de euro. Are unul din același an, la aceiași bancă, în lei, în valoare de 186,668 de lei.

În Revolut are un cont în lei unde deține 4.697 și 2665 de dolari. La Bank of America are un cont din 2008 în care sunt 646 dolari. La aceiași bancă are și un depozit de 50.964 de dolari.

Sebastian Burduja câștigă mai puțin decât soția

Are și bani împrumutați, mai exact 85.050 de euro. Casa din America a cumpărat-o cu un credit în valoare de 469.416 dolari care este scadent în 2045.

Este unul dintre puținii miniștri care câștigă mai puțin decât soția. Astfel, anul trecut a câștigat peste 160.000 de lei anual. Asta în timp ce soția lui a câștigat 380.000 de lei de la Banca Mondială.

Cu toate acestea, a reușit să facă și bani din închirierea unui apartament în valoare de 37.133 de lei. Și de 60.000 de dolari din închirierea casei din America.