Se va construi o nouă fabrică în România. Anunțul lui Nicolae Ciucă

România. Nicolae Ciucă a anunțat că o se va construi o nouă fabrică în România. Este vorba despre o fabrică de anvelope, deținută de o cunoscută companie finlandeză.

Comisia Europeană a dat undă verde unui ajutor de 99,5 milioane de euro acordat de România pentru dezvoltarea unei fabrici de anvelope fără emisii de dioxid de carbon în Oradea. Această investiție, destinată fabricării de anvelope pentru autoturisme, va beneficia de o sumă semnificativă de suport financiar, consolidând astfel angajamentele ecologice ale României. Nicolae Ciucă, liderul PNL, a reacționat pozitiv la vestea aprobată și a subliniat rolul său în atragerea acestui proiect de amploare.

Ciucă a evidențiat că ajutorul de stat acordat este cel mai mare în ultimele zece ani și a fost considerat un grant direct. În plus, a menționat că investiția totală în noua fabrică se ridică la 650 milioane de euro, marcând astfel cea mai mare investiție realizată în județul Bihor în ultimele trei decenii. Noua fabrică a început deja faza de teste și, în curând, se preconizează că 90% din producție va fi destinată exportului.

Acest proiect, care va duce la înființarea unei unități de producție de vârf, subliniază angajamentul României față de inovația ecologică și dezvoltarea industrială sustenabilă. Investiția din Oradea nu doar că va contribui la economia locală, dar va și promova tehnologiile verzi în industria de producție de anvelope, având un impact semnificativ asupra mediului și economiei naționale.

În mesajul său, Nicolae Ciucă a reamintit de întâlnirea de acum doi ani cu reprezentanții companiei la Palatul Victoria, evidențiind rolul crucial al investițiilor străine directe pentru dezvoltarea economiei românești.

„Ca premier, am sprijinit acest proiect încă din prima sa fază. Chiar mâine se împlinesc fix doi ani de la întâlnirea pe care am avut-o la Palatul Victoria cu reprezentanții companiei. Am susținut întotdeauna atragerea de investiții străine directe, care creează aici noi locuri de muncă.

De exemplu, această fabrică va genera 500 de locuri de muncă directe și alte mii în mod indirect. De asemenea, investitorul va acorda o atenție deosebită normelor de protecție a mediului, aceasta urmând să fie prima fabrică de anvelope din lume care va avea zero emisii de dioxid de carbon”, a conchis Nicolae Ciucă în postarea sa de pe Facebook.