Se schimbă vârsta de pensionare?! Anunţul momentului pentru milioane de români. Legea este în Parlament

Președintele PNL, Florin Cîțu, a făcut o serie de declarații cu privire la situația pensiilor din România. În special, el s-a referit la speculațiile cu privire la creșterea vârstei de pensionare. Astfel, Florin Cîțu susține că toate informațiile care circulă în spațiul public pe acest subiect, a obligativității creșterii vârstei de pensionare la 70 de ani, sunt false. O astfel de măsură va fi aplicată optional pentru cei care sunt dispuși să muncească în plus și să primească un ajutor de la stat.

„PNL nu obligă pe nimeni să se pensioneze la 70 de ani. Acesta este un fake news lansat în spațiul public. O astfel de lege care permite celor ce doresc să se pensioneze la 70 de ani este în vigoare și în prezent. În parlament există un proiect de lege care prevede ca cei ce doresc să se pensioneze la o vârstă mai înaintată să o poată face, iar statul să-i susțină cu un ajutor astfel încât să primească o pensie mai mare”, a declarat Florin Cîțu la finalul întâlnirii conducerii PNL.

Încă de la începutul mandatului, Marius Budăi, ministrul Muncii, a dat asigurări că PSD, partidul din care face parte nu-și dorește majorarea vârstei de pensionare. În declarațiile publice pe care le dădea la momentul respectiv, acesta lăsa să se înțeleagă că o astfel de măsură, majorarea vârstei de pensionare ar fi dorită de PNL.

Florin Cîțu îi dă lecții lui Marcel Ciolacu

Florin Cîțu a precizat că pensiile au fost majorate, cu precădere de liberali care au acordat cel mai mare procent de creștere. El a precizat că i-a explicat și președintele PSD de ce pensiile nu pot crește cu 40% și, dacă va fi nevoie, o va face din nou.

„PNL este partidul care a crescut pensiile cu valoarea cea mai mare a punctului de pensie. Deci nu a fost PSD. Revin la faptul că domnul Ciolacu a înțeles, când i-am explicat cu răbdare și înțelepciune, că nu se poate creștere de 40%, că nu se poate să introducă taxe. A înțeles și a apreciat. Dacă e nevoie o mai fac o dată. Mai pierd o jumătate de zi îi explic tot cu răbdare și înțelepciune că unele lucruri nu se pot face. Dacă se pot face, le vom susține, nu este nicio problemă”, a declarat Florin Cîțu.

Cîțu, mulțumit de guvernare

În acest context, Florin Cîțu s-a arătat mulțumit de guvernarea PSD – PNL, spunând că liberalii caută soluții pentru o guvernare mai bună. El a precizat că este dispus să accepte orice soluție bună pentru România, însă nu pe cele care riscă să distrugă economia. orice soluție bună pentru România, însă se opune măsurilor care riscă să distrugă economia.

„Cum a spus domnul preşedinte Klaus Iohannis, guvernarea merge bine dată fiind perioada. Noi căutăm în permanenţă soluţii, soluţii bune pentru români, pentru parcursul european al României, nu să ducem România în comunism”, a afirmat Florin Cîțu.

Înțepăturile lui Cîțu pentru Marcel Ciolacu

El a avut o înțepătură pentru colegul său de coaliție, Marcel Ciolacu, liderul PSD. În acest sens, Florin Cîțu a precizat că PNL nu amenință cu ieșirea de la guvernare și va susține măsurile care ajută la evoluția economiei.

„Noi nu am anunţat pe nimeni că plecăm de la guvernare. Susţinem toate măsurile care îi ajută pe români, nu măsuri care distrug economia. Vă aduc aminte că în 2020 am luat măsuri care acum se dovedesc a fi bune, dar la vremea lor au fost criticate. Eu zic să stăm cu înţelepciune, să analizăm şi să adoptăm cele mai bune soluţii. Este o restanţă în programul de guvernare, dar nu am criticat pe nimeni. Cei 7% pentru investiţii trebuie puşi la loc la rectificarea bugetară”, a mai spus Florin Cîțu.

Marcel Ciolacu l-a anunţat pe Florin Cîţu că, în cazul în care PSD iese de la guvernare, vor fi alegeri anticipate. El a precizat, însă, că România nu îşi permite să aibă în momentul de faţă alegeri anticipate. Liderul social-democraţilor a mai spus că trebuie găsită o soluţie pentru a stabiliza preţul la energie.