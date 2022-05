Se schimbă legea pensiilor! Vestea momentului de la Guvern. „Suntem într-un blocaj. Nu este corect!”

Din păcate, pensionarii sunt duşi cu vorba în fiecare zi de actuala guvernare formată din alianța PNL-PSD-UDMR. Marius Budăi a declarat la un post de televiziune că deocamdată nu are ce face pentru pensionarii umiliți şi obligați să trăiască în cea mai cruntă sărăcie din ultimii ani. Ministrul Muncii spune că se află într-un blocaj şi până la sfârșitul anului când va apărea o nouă lege a pensiilor, nu se poate face nimic.

Am continuat introducerea dosarelor în sistemul public de pensii și avem peste 2,4 milioane de dosare introduse în sistemul electronic de pensii, pe perioade contributive, pe perioade asimilate, sporuri cu caracter permanent sau nu, sporuri care au fost sau nu luate în calcul.

Suntem într-un blocaj, pentru că această reformă a pensiilor cuprinsă în PNRR nu-și avea locul și nu-și avea locul o asumare până în anul 2070. Nu ne blocăm însă aici, am spus clar că mergem mai departe cu legea veche. După ce o vom îmbunătăți, dacă este cazul, prin ceea ce derulăm acum, asistența cu Banca Mondială, dar și discuțiile în paralele cu Comisia Europeană, vom avea legea și vom debloca totul. (…)

Întrebat de jurnalista Andreea Crețulescu de ce nu majorează pensiile cu sumă fixă, ministrul Muncii a spus că nu ar fi o idee bună: este neconstituţional şi nelegal să mărim pensiile diferențiat, lăsând să se înțeleagă că cei cu pensii uriașe nu pot fi discriminați, uitând că atunci când se măresc pensiile, doar aceștia au parte de măriri consistente, cei cu pensii mici se aleg cu mărunțișul.

Marius Budăi, a fost întrebat de o pensionară dacă s-ar putea majora pensiile mici. Ministrul Muncii a răspuns că acest lucru nu este posibil deoarece se încalcă principiul contributivităţii.

Este neconstituţional şi nelegal să mărim pensiile diferențiat pentru că am încălcă principiul contributivităţii, dar pentru pensia minimă am majorat-o cu 25% de la 1 ianuarie. Pentru pensiile mici avem aceste măsuri care se vor aplica până la sfârşitul de an, din două în două luni, vor intra în vigoare din iunie, se vor face imediat cum există posibilitatea, plăţile, nu va exista să nu se plătească şi să fie prinsă şi luna iunie, indiferent când se va face plata. Suntem în perioada de discuţii cu Comisia Europeană, ne închidem pe majoritatea discuţiilor, deci nu există probleme aici, a declarat Marius Budăi, potrivit Capital