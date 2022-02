Se pregătește demiterea lui Klaus Iohannis! George Simion îi dă marea lovitură

George Simion intervine în scandalul dintre cele două tabere din USR şi chiar se oferă să medieze conflictul cu scopul de a-i determina să semneze pentru demiterea președintelui Klaus Iohannis.

George Simion, mai în glumă, mai în serios, le cere celor din USR să înceteze bătaia cu poșetuțele și-i îndeamnă: „să-l dăm jos pe Iohannis jos!”

Liderul AUR intervine în scandalul din USR

George Simion face apel la liderii formaţiucelor din USR ii să susțină demersul AUR de demitere a preşedintelui Klaus Iohannis. Până în prezent, liderul AUR spune că a strâns peste 700 de mii de semnături.

„Aveam 730.000 de semnături la ultima totalizare, mergem înainte, sperăm să terminăm în luna martie, să avem 3 milioane. Nu ne ajută vremea, dar semnează lumea şi m-am bucurat să văd că mulţi, aici, în Târgu Mureş, semnează, cum am văzut şi la Târnăveni şi Iernut. Nu avem o capacitate organizatorică atât de mare ca să ajungem peste tot, dar există posibilitatea descărcării formularelor online”, a declarat George Simion.

Gerorge Simion, mesaj pentru taberele USR: terminați bătaia cu postațele

„Mesaj pentru taberele din USR: terminați bătaia cu poșetuțele și haideți semnați să-l dăm jos pe Iohannis! Deoarece cearta din USR amenință să se transforme într-o bătaie cu poșetuțe, ne oferim să mediem discuțiile dintre cele două tabere. USR trebuie să înțeleagă că opoziția la actuala guvernare nu înseamnă dispute copilărești.

Politica nu este o joacă de copii, așa că USR trebuie să se maturizeze și să ia exemplul AUR în privința felului cum se face opoziția.

Pe 27 Februarie vă așteptăm la PROTEST: ora 14:00-Universitate”, a scris George Simion pe social media.

Dacian Cioloș și-a anunțat în Biroul Naţional al USR demisia din funcția de președinte

Dacian Cioloș a anunțat că demisionează din USR, decizie pe care o va anunța oficial în conferința pe care o va susține la ora 18. 00.

Conform statutului USR, funcția de președinte interimar va fi preluată de către vicepreședintele care a obținut cel mai mare număr de voturi la Congres, adică de către Cătălin Drulă. Acesta a declarat vineri seara, într-o emisiune la B1tv, că este pregătit să preia șefia partidului.

Anuţul iniţial făcut de Dacian Cioloş:

Înainte de ședința BN de duminică, Dacian Cioloș le-a transmis membrilor USR, pe grupurile interne de comunicare, ca joacă cu demisia pe masă: „Începem curând o întrunire a Biroului Național care are ca scop descoperirea cuvântului „demisie” în ultima noastră ședință. Vă spun eu ce am spus joi și voi spune și mâine, ca să fie foarte clar: dacă nu există susținere în BN pentru principiile și măsurile propuse, mandatul meu de președinte nu mai are sens. Și voi continua să lupt pentru acele principii alături de voi, ca simplu membru. Susțin 100% desecretizarea tuturor ședințelor de partid și transparentizarea trebuie să fie un deziderat permanent în politica noastră internă”.