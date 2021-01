Mai multe zeci de Republicani membri ai Camerei Reprezentanților au avut sâmbătă noaptea o inedită vide-conferință, în care a fost abordat obiectivul lor de a răsturna rezultatul alegerilor prezidențiale din SUA.

Informația a fost oferită de Mo Brooks, reprezentant de Alabama, postului Fox News. Acesta a declarat că, pe lângă cei 50 de reprezentanți, la conferință au participat președintele Donald Trump și șeful de cabinet al Casei Albe, Mark Meadows.

Brooks a mai precizat că nu toți congresmenii care participanți la conferință au sprijinit acțiunea de contestare a rezultatelor Colegiului Electoral, care îl favorizează pe Joe Biden, dar nu a oferit nici un nume.

„Curentul luptei împotriva fraudei electorale și a furtului alegerilor ia amploare cu rapiditate”, a spus Brooks. „Și, în consecință, numărul celor care sprijină această acțiune crește de la o zi la alta.”

Brooks a mai spus că este „încrezător că vor fi mulți, mulți alți congresmeni” care vor sprijini contestarea voturilor din Colegiul Electoral.

Rămâne de văzut dacă în Camera Reprezentanților se va atinge majoritatea simplă, necesară răsturnării rezultatelor, a spus Brooks.

„În opinia mea, principalul motiv pentru care atât de mulți congresmeni și senatori se manifestă acum pentru a duce această luptă este că atât de mulți cetățeni americani au lăsat să se înțeleagă că această luptă este crucială pentru viitorul Americii”, spune Brooks.

Trump i-a aplaudat pe congresmenii Republicani care au promis că vor respinge voturile din Colegiul Electoral. De asemenea, el și-a manifestat frustrarea față de politicienii Republicani care au acceptat victoria lui Biden, numindu-i „slabi și obosiți” într-o postare pe Twitter de marți.

….being removed and brought home from foreign lands who do NOTHING for us. A disgraceful act of cowardice and total submission by weak people to Big Tech. Negotiate a better Bill, or get better leaders, NOW! Senate should not approve NDAA until fixed!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 29, 2020