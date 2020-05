Afirmația a fost făcută , sâmbătă seară, la postul România TV, unde premierul a vorbit, printre altele și despre faptul că România nu poate susține economic mai multe cheltuieli decât suportă bugetul

„Este o sumă mare. Sigur, o să încercăm să creştem alocaţia cu cât ne va permite situația bugetară și situația economică, și mai ales prognozele economice, dar şi aici a fost tot o hotărâre a Parlamentului care a fost superpopulistă. Nu se poate de două ori într-un an să se dubleze alocațiile! A fost o dublare a alocațiilor în martie 2019, la Legea bugetului de stat, ca urmare a unui amendament care a fost propus de PNL. Mai mult decât atât, Parlamentul aprobase o lege conform căreia alocațiile se indexează anual, nu cum era înainte de sistem. A venit PSD-ul şi a mai dublat o dată alocațiilee.

Nu poți să generezi astfel de decizii fără să ai un fundament. Atunci când noi am pus amendamentul de creştere a alocaţiile aproape de dublarea alocațiilor, noi am avut la bază un argument: timp de patru ani-jumătate nu a fost crescute alocațiile de guvernul PSD aflat la putere. Din 2015, care fusese ultima majorare a alocațiilor, tot la inițiativa PNL, până în 2019, martie, nu crescuseră deloc alocațiile și asta a fost rațiunea amendamentului pe care l-am. Dar, după ce s-au dublat o dată alocațiile, să vii să mai dublezi o dată alocațiile, chiar nu se pare o inițiativă pur și simplu care nu are un fundament economic.

Orice creștere de venit, mai ales în sectorul public, trebuie să fie în legătură cu creșterea economică, trebuie să aibă ca fundament creșterea economică, pentru că numai de aici apare resurse bugetare suplimentare care să îți permită cu adevărat să creşti anumite categorii de cheltuieli publice. Or, investițiile trebuie mărite, în mod evident, dacă nu creştem investițiile publice, să investim în infrastructură… România se află într-un risc major de blocare a dezvoltării din cauza înapoierii infrastructurii de transport și al celorlalte categorii de infrastructuri suport pentru dezvoltarea economică.

Deci trebuie să mărim bugetele de investiții. Nu poţi, în condițiile acestea, să măreşti tot: să măreşti şi pensii, să măreşti şi alocații, să măreşti și ajutoare sociale, să dai profesorilor la intrare, când se angajează niște… nu știu câte salarii, să le dai când se pensionează alte… nu știu câte salarii, ca să nu mai vorbesc de alte și alte aberații care apare în diversele proiecte care sunt promovate de PSD”, a spus Ludovic Orban.