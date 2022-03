Se întâmpla chiar acum în România! Retrageri masive ale banilor din bancomate. Ce spun băncile

Cererea foarte mare de numerar a creat ceva probleme băncilor și a golit multe bancomate din România. Băncile au nevoite să-și recalculeze necesarul de lichidăți, deoarece nu s-au așteptat ca cererea să fie atât de mare.

„În ultimele zile am înregistrat o creștere a cererii de numerar, însă situația este sub control. Ne-am asigurat din timp că avem lichiditățile necesare și am discutat cu partenerii noștri în alimentarea ATM-urilor într-un ritm accelerat, monitorizând tot timpul situația din teren. Desigur, au putut exista întârzieri în alimentare din motive obiective ce țin de traseul mașinilor blindate, însă nu există probleme cu disponibilul de numerar nici în euro, nici în lei. Recomandăm clienților să folosească la fel ca până acum cardurile pentru plăți și să nu scoată de la ATM mai mult decât au nevoie în mod normal“, a anunțat ING, citată de dcnews.ro.

Asigurări de la CEC Bank

În ciuda retragerilor masive de numerar, CEC Bank dă asigurări că nu sunt probleme și nici restricții la lei sau valută. „Toate unitățile CEC Bank sunt alimentate constant cu numerar – atât cu lei, cât și cu valută și nu există restricții la realizarea de operațiuni. Dorim să asigurăm publicul că banii lor sunt în siguranță și că CEC Bank are o poziție financiară solidă și un indicator de lichiditate de 200%, dublu față de cerințele legale. Recomandăm clienților ca în această perioadă, să evite să ia decizii sub impulsul momentului și să ia în calcul și riscurile de pierdere a dobânzilor și riscurile asociate păstrării unor sume mari în numerar“, a anunțat CEC Bank.

BCR crește volumul de numerar

BCR a anunațat că va suplimenta sumele cu care sunt alimentate bancomatele de la graniță. „Volumul de retrageri de numerar este unul normal pentru această perioadă și toate ATM-urile noastre dispun de lichidități suficiente. BCR s-a pregătit pentru susținerea de cash suplimentar pentru zonele de la granița României cu Ucraina, acolo unde există prezență teritorială locală – Siret, Tulcea, Sighet. Pe parcursul ultimelor patru zile, echipe suplimentare au acționat pentru a asigura alimentarea bancomatelor, astfel încât zona de ATM-uri să fie complet funcțională, 24/7“, a anunțat BCR.

Cursul euro a crescut brusc

În toată această panică a populației, cursul euro a sărit astăzi de 5 lei atât la casele de schimb valutar, cât și la ghișeele băncilor. Au fost afișate cursuri de 5,06, 5,1 sau chiar 5,2 lei pentru un euro.

Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, susține că este normal ca într-o perioadă ca aceasta să apară specula. „Ce fac casele de schimb e o încercare de speculație, de a specula un moment. Dacă sunt cetățeni care se grăbesc să facă niște mișcări, casa de schimb este orientată spre profit. Speculația este o situație normală pe orice piață“, a declarat Adrian Vasilescu pentru sursa citată.