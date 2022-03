Se împacă Anamaria Prodan cu Laurenţiu Reghecampf?! Răsturnare de situaţie în scandalul divorţului. „ Îl așteptăm acasă”

Anamaria Prodan a încercat să își țină copiii departe de scandalul pe care îl are cu Laurențiu Reghecampf, dar nu i-a ieșit. Cei 3 frați au cel mai tare de suferit din cauza divorțului și speră ca antrenorul să se întoarcă acasă.

Sarah Dumitrescu, fiica cea mică a Anamariei Prodan, locuiește de la 18 ani în SUA și este una dintre cele mai bune sportive. Tânăra este legitimată la echipa feminină de baschet Cal Poly Mustangs, care reprezintă California Polytechnic State University, situată în San Luis Obispo, California. Echipa școlii concurează în prezent la Big West Conference.

Anul trecut, Sarah a fost nevoită să se opeze la picior în Statele Unite și să facă o pauză de la carieră. Fiica lui Tibi Dumitrescu, în vârstă de 22 de ani, a povestit pentru prima dată cum a afectat-o divorțul dintre mama ei și Laurențiu Reghecampf. Aceasta a mărturisit că s-a axat pe carieră, dar nu a putut fi indiferentă la scandalul din presă.

Tânără a povestit că cea mai mare mândrie a ei este Anamaria Prodan.

”Cea mai mare mândrie pentru un copil este să aibă așa o mamă cum este mama mea. Model demn de urmat pentru oricine vrea să fie numărul 1. Este foarte greu clar, căci mama mea are standarde atât de înalte și, zilnic, își dorește din ce în ce mai mult de la noi.

Sunt mândră de numele meu și am datoria și onoarea să-l duc mai departe, demnă! Da. Sunt fata Anamariei, dar am un nume puternic. Am renunțat la tot. La vacanțe. La petreceri. La dulciuri. Cam la tot. După două accidentări, revin încet și bine, tocmai datorită faptului că am avut și am o viața aproape perfectă!

Am câteva zile de vacanță pe an și le trăiesc la maxim. Fără alcool (nu beau decât apă), fără nenorociri. Viața e frumoasă trăită frumos! Mereu în picioare. Niciodată în genunchi! Să știți că mama mea exact asta ne-a inoculat de mici. Demnitatea este cel mai frumos lucru pe care un om poate să-l dețină.”, a declarat tânără.

Fiica Anamariei Prodan rupe tăcerea

Sarah Dumitrescu a povestit că i-a fost foarte greu să se despartă de familie și să se mute din țară, dar a preferat să își urmeze visul. Aceasta a dezvăluit că îi este foarte dor de Anamaria de tatăl său, de frați și de Laurențiu Reghecampf. Tânăra a povestit și despre divorțul marcant al impresarei.

”Mi-am însușit lecția, chiar dacă mi-a fost greu. Azi sunt puternică și mândră de mama și de frațîi mei. De tatăl meu, care m-a ajutat enorm în cariera mea. Chiar și de Laurențiu care mi-a fost ca un tată, pâna când a greșit enorm și a căzut în lumea aia urâtă, de care noi nu vrem să știm. Suntem blocați noi, frații, de tatăl Laurențiu. Dar știm că o să vină ziua când o să înțeleagă cât l-am iubit și-l iubim și ce a însemnat el pentru noi. Soarele familiei noastre.

Noi și mama sperăm să înțeleagă că familia este cel mai important lucru de pe pământ și, chiar dacă a ales altceva, nu se poate uita că a făcut parte și va face mereu parte din familia noastră. Îl iubim enorm și îl așteptăm acasă oricând simte că îi este dor de noi !”, a spus Sarah pentru Click.