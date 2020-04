Astfel, Mihnea Hurmuzache, șeful secției VI din spitalul ieșean susține că mai mulți colegi au plecat de la spital cu o parte din donațiile destinate personalului medical menite să le protejeze în criza COVID-19.

„Vineri,26 martie in jurul orelor pranzului,plecand din spital am avut uriasa surpriza si in acelasi timp mahnire sa vad cum anumite donatii,din partea unor oameni cu suflet,se indreapta (si nu putine) spre portbagajele unor masini din curtea spitalului. SI ASTA PRIN FATA CAMERELOR DE LUAT VEDERI(era o declaratie de presa in fata Triajului) si a multor ochi prezenti!

Ma intreb daca se intelege ca donatiile sunt facute pt a face mai usor de trecut perioada aceasta de catre pacienti si personalul medical la servici,NU PENTRU CEI CE STAU ACASA! Ma simt incapabil a intelege rapacitatea feroce a unora,care chiar si acum,in ceasul al 13-lea se comporta condusi de nivelele cele mai joase ale constiintei.

SA IMPARTIM ATUNCI tot,materiale,dezinfectanti,si altele primite fiecaruia si sa mergem sa le „rontaim” ascunsi sub pat acasa! Ajutoarele primite de la oameni cu instinct civic NU SUNT PT ACASA! A fost unul din cele mai deziluzionante momente pe care le-am trait in ultima perioada!

Nu coronavirusul si nici implozia financiara ne vor pune la pamant, ci CRIZA MORALA! Ne dovedim inca o data prea mici pentru un moment atat de mare,o raspantie la care daca nu stim incotro sa o luam vom agoniza mult si dureros! Multumesc celor care se vor dovedi OAMENI si se vor ridica deasupra instinctelor!”, e mesajul medicului.

Pe baza acuzațiilor, reprezentanţii Spitalului de Boli Infecţioase au deschis o anchetă. Ei au precizat presei că acuzaţiile făcute de Hurmuzache se referă la o donaţie de băuturi dulci, însă că nu ar fi vorba de furt.

„În primul rând credem că donaţia de băuturi dulci făcută unităţii medicale era destinată personalului. Medical nu recomandăm şi nu dăm pacienţilor băuturi dulci. Unii salariaţi au luat acasă, pentru copii, sucurile pe care le-au primit în spital şi pe care nu le-au consumat . Omeneşte nu îi pot condamna şi nu îi consider hoţ”, a precizat Carmen Dorobăţ, managerul Spitalului de Boli Infecţioase, potrivit Gândul.

