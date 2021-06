Regina Elisabeta a II-a, în vârstă de 95 de ani, este un monarh constituțional și, spre deosebire de unii dintre suveranii Europei, este implicată în procesele legale din Marea Britanie. Convențiile istorice ale consimțământului reginei și ale prințului, oferă acesteia și prințului Charles, în vârstă de 72 de ani, puterea de a acorda „permisiunea” Parlamentului pentru a dezbate un proiect de lege înainte ca acesta să devină lege.

În acest sens, o investigație făcute de The Guardian, pune sub semnul întrebării aceste convenții, determinând chiar întrebarea dacă drepturile regale ar trebui anulate în totalitate. În februarie, o expoziție a The Guardian a descoperit că prințul de Wales și-a folosit puterea de consimțământ pentru a vota legile care ar permite chiriașilor din zona ducatului de Cornwall, să-și cumpere proprietăți.

Ca reacție la investigația celor de la The Guardian, privind consimțământul reginei, expertul constituțional Iain MacMarthanne a declarat: „ Dăcă nu este utilizat greșit consimțământul, nu reprezintă o problemă, însă întrebarea ar trebui să fie de ce continuă să existe. Constituția noastră modernă nu a fost supusă controlului, ceea ce permite acestor obiective feudale să rămână”.

Imposibilitatea schimbării

Academicul a susținut că monarhia învechită a Marii Britanii are „ prea multe vestigii, vechi de secole și irelevante, care rămân existente. Aceste drepturi, împreună cu altele, care pun la îndoială răspunderea monarhiei, necesită abolirea cât mai rapid”.

MacMarthanne a adăugat că Familia Regală din Marea Britanie ar trebui să fie exclusiv ceremonial. „ Alte națiuni europene, care sunt monarhii, au schimbat rolul suveranului, de la implicarea în politică, la a fi doar ceremonial, prin urmare, nu există vreun motiv ca Marea Britanie să nu poată urma exemplul.”

De asemenea, acesta a explicat că nu există vreun mecanism care să poată dezbate această situație în Parlament, fiind foarte puțin probabil să fie făcute schimbări. Descrierea puterilor constituționale ale reginei susțin că acestea sunt pur formale.

O explicație a puterilor politice ale reginei susține că: „Rolul suveranului în adoptarea legislației a devenit astăzi pur formală, deși regina are dreptul „de a fi consultată, de a-i încuraja și avertiza pe miniștri prin audiențele regulate cu Primul Ministru.”, conform express.co.uk.