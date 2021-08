Raluca Turcan a lipsit de la depunerea candidaturii lui Cîţu, dar a trimis un mesaj în care se laudă cu realizările

Raluca Turcan: „In primul rand, am intervenit rapid si corect cu masuri de sustinere a companiilor si pentru protejarea locurilor de munca in pandemie: 7,3 miliarde de lei, masuri active care au functionat pana la jumatatea acestui an. Aceasta a fost baza pentru cresterea economica de 13,6% pe trimestrul 2, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. In plus, ultimele 7 luni au insemnat o crestere de 120.000 de noi contracte de munca.

Aceste rezultate economice arata ca guvernul Citu a actionat corect si ne ofera certitudinea unei evolutii economice bune in acest an, dupa o criza economica dura anul trecut si in conditiile in care ne confruntam cu presiuni economice globale majore determinate de dezechilibrele in lanturile de aprovizionare si de cresteri-record ale preturilor la materiile prime.

In al doilea rand, au inceput schimbarile institutionale si legislative de care este urgenta nevoie si care au fost amanante 30 de ani, in domeniul pensiilor, a salarizarii, asistentei sociale si pietei muncii, a digitalizarii institutiilor. Iar aici cel mai important instrument este PNRR, in cadrul căruia componenta de redresare după criză și de reziliență este dublată de componenta de reforme.