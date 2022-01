Se aude zăngănit de cătușe. Novak Djokovic se duce la închisoare? De ce este acuzat

Oficialii Australian Border Force investighează dacă Novak Djokovic a mințit în formularul său de intrare în Australia.

Decizia de retragere a vizei lui Djokovic a fost anulată luni la Curtea Federală de Circumscripție, dar, chiar dacă judecătorul Anthony Kelly a dat dreptate starului tenisului, există încă posibilitatea ca Djokovic să fie deportat.

Ministrul Imigrației, Alex Hawke, a confirmat că se gândește dacă își va folosi puterea personală pentru a anula din nou viza lui Djokovic. „În conformitate cu procedura legală, ministrul Hawke va analiza temeinic această chestiune”, a declarat marți, 11 ianuarie, un reprezentant de la biroul lui Hawke.

Într-o răsturnare de situație de ultimă oră, marți, 11 ianuarie, Djokovic s-a confruntat cu acuzații că a călătorit din Serbia în Spania în cele 14 zile înainte de a zbura în Australia, săptămâna trecută.

Pe formularul său de călătorie – care a făcut parte din documentele judiciare publicate luni – campionul la turnee majore a bifat o căsuță în care spunea că nu a călătorit și că nu intenționa să călătorească în cele 14 zile anterioare zborului său în Australia.

„Furnizarea de informații false sau înșelătoare este o infracțiune gravă. Puteți fi, de asemenea, pasibil de o sancțiune civilă pentru furnizarea de informații false sau înșelătoare”, arată o notă a documentului.

Departamentul de Afaceri Interne avertizează că furnizarea de informații false sau minciuna este „o infracțiune gravă”, care poate fi pasibilă de închisoare. „În cazul unei condamnări, pedeapsa maximă este închisoarea de 12 luni”, se precizează pe site-ul instituției cu pricina, potrivit news.com.au.

Djokovic a zburat din Spania la Dubai pe 4 ianuarie, apoi s-a îmbarcat pe 5 ianuarie la un zbor de la Dubai la Melbourne.

Pe 25 decembrie, handbalistul sârb Petar Djordjic a postat o fotografie alături de Djokovic pe Instagram, scriind: „Am fost la o întâlnire cu Djokovic. (…) Mulțumesc pentru fotografie și pentru urările frumoase”.

Comentatorul de tenis Jose Morgado a declarat că cei doi se aflau la Belgrad, când au făcut fotografia. Cu toate acestea, deși poza a fost postată pe 25 decembrie, nu există nicio dovadă că a fost făcută în aceeași zi.

Alte videoclipuri publicate pe rețelele de socializare au susținut că Djokovic a jucat tenis de stradă în Serbia în timpul Crăciunului, luna trecută.

Novak Djokovic and Benfica’s handball player (the best, btw) Petar Djordjic in Belgrade today. pic.twitter.com/U7lti3xjcQ

La începutul lunii ianuarie, în presa internațională au apărut mai multe informații potrivit cărora Djokovic se afla în Spania, pregătindu-se pentru Australian Open, care începe săptămâna viitoare.

La sfârșitul lunii decembrie și începutul lunii ianuarie, Academia de Tenis Soto, cu sediul în Sotogrande, în Spania, a încărcat mai multe videoclipuri pe pagina sa oficială de Twitter în care se arată că Djokovic se antrena acolo.

Pe 1 ianuarie, Academia a postat un videoclip în care Djokovic le urează oamenilor un An Nou fericit.

We can confirm @DjokerNole is ready for @AustralianOpen if possible! pic.twitter.com/q9WJFzBU41

Nice to see the human side and values of @DjokerNole after practice yesterday.

His son and friend had walked clay onto the hard courts and he wouldn’t let them leave until the court was fully cleaned.

👏👏👏 pic.twitter.com/kKajewi3gE

— SotoTennis Academy (@SotoTennis) January 1, 2022