Economie Se anunță prăpădul pe plan financiar. Avertismentul unui economist







Guvernul impune mai multe măsuri de austeritate pentru anul 2025. Acestea îi vor afecta pe români care lucrează la stat, dar și pe cei din sectorul privat. Ordonanța trenuleț ar urma să contribuie reducerea cheltuielilor din bugetul de stat. Economistul Radu Georgescu lansează un avertisment în acest sens, menționând că vor urma și alte măsuri.

Economistul Radu Georgescu, despre măsurile de austeritate din 2025

Specialistul susține că aceste măsuri din OUG ar reprezenta „doar începutul” și că Executivul ar putea impune noi reguli care vor afecta sectorul privat.

Mai mult, economistul Radu Georgescu a comparat situația cu anul 2008, când „economia duduia pe baza împrumuturilor bancare”. În opinia sa, românii se vor confrunta cu mari probleme pe plan financiar.

Temeri legate de anul care urmează

„Mi-am propus sa nu citesc nicio lege fiscală în ultima săptămână din an. Din păcate azi a trebuit să citesc. Modificările fiscale de azi vor avea impact sistemic în economie. De 2 ani de zile explic copiilor mei, familiei, clienților și celor care ma urmăresc pe rețelele sociale că am un deja vu din 2008. În 2008 economia duduia pe baza împrumuturilor bancare. 2009 si 2010 au venit cu un potop de creșteri de taxe. Economia s-a prăbușit. Au trecut 10 ani până am revenit la nivelul PIB-ului din 2008 (...) Pregătiți-vă financiar si mental. Aceste cresteri de taxe sunt doar începutul. Vor urma și altele in 2025”, a scris economistul pe LinkedIn.

Specialistul aduce în prim plan efectele pe care celebra Ordonanță de coșmar le va avea pe plan economic. Georgescu face referire la industria IT, unde facilitățile fiscale vor fi eliminate.

„1. Industria IT / Impozitul de 10% pentru IT-iști va clatină serios industria IT. Peste 80% din industria IT din România sunt servicii externalizate de companii din România sau străînătate. Scutirea de impozit pe venit a fost scopul pentru care au fost înființate aceste firme de IT. Multe firme de IT își pierd în acest fel scopul pentru care au fost înființate. Am explicat de mai multe ori că indutria IT din România trebuia să se concentreze pe produse soft făcute în România. Când ai produsele tale ești mult mai stabil în față turbulențelor economice”, a explicat el.