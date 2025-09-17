Scott Bessent a afirmat că propunerea lui Trump de raportare semestrială ar avantaja investitorii

Scott Bessent a declarat marți pentru CNBC că președintele Trump consideră că, atât în Marea Britanie, cât și în Statele Unite, piețele publice se diminuează și că această măsură ar putea contribui la revitalizarea lor și la reducerea costurilor pentru companiile listate, fără a afecta investitorii.

Numărul firmelor cotate la bursele americane a scăzut de la peste 7.000 în 1996 la sub 4.000 în 2020, pe fondul costurilor ridicate și al cerințelor stricte de conformitate care descurajează menținerea statutului public.

În timp ce în alte regiuni raportarea semestrială este deja normă, în Uniunea Europeană, Marea Britanie și la Hong Kong companiile raportează de două ori pe an. Criticii susțin că rapoartele trimestriale sporesc transparența și protejează mai bine investitorii, iar Consiliul Investitorilor Instituționali (CII) avertizează că renunțarea la acestea ar putea slăbi guvernanța corporativă.

O astfel de modificare ar putea crește atractivitatea pieței americane pentru firmele europene, prin reducerea costurilor de conformitate. Mike Bienenfeld, avocat specializat în reglementările SEC la Linklaters, a declarat că o astfel de modificare nu ar constitui o transformare majoră, dar ar reprezenta un element de luat în considerare pentru companiile care evaluează oportunitatea listării în SUA.

Când a fost întrebat dacă această măsură ar face SUA și mai atrăgătoare pentru listările europene, secretarul trezoreriei a răspuns: „E dificil să fii popular”.