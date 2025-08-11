Sport

Schimbări în clasamentul WTA: Jaqueline Cristian, cea mai bine clasată româncă după Cincinnati

Schimbări în clasamentul WTA: Jaqueline Cristian, cea mai bine clasată româncă după CincinnatiTenis. Sursa foto: Pixabay
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Clasamentul WTA a adus schimbări notabile pentru jucătoarele române, care au avut prestații diverse la turneul de la Cincinnati. Jaqueline Cristian este în continuare cea mai bine clasată româncă, iar Sorana Cîrstea rămâne singura reprezentantă a țării care continuă în competiția de simplu la turneul din Ohio, după ce perechile de dublu din România au fost eliminate prematur.

Performanțe și poziții în clasamentul WTA la Cincinnati

Jaqueline Cristian, cu o urcare de trei locuri, ocupă acum poziția 49 în ierarhia mondială WTA, acumulând 1171 puncte și menținându-se astfel liderul româncelor în clasament. Gabriela Ruse a coborât opt poziții, situându-se pe locul 66 cu 930 de puncte, iar Irina Begu a scăzut un loc, plasându-se pe poziția 87, cu 819 puncte.

Anca Todoni a urcat de asemenea trei poziții, ajungând pe locul 115, în timp ce Sorana Cîrstea și-a menținut poziția 138, cu 540 de puncte. La nivel mondial, lider în continuare este Arina Sabalenka din Belarus, cu peste 12.000 de puncte.

Eliminări timpurii și recompense financiare

În proba de dublu a turneului WTA Cincinnati, Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse și Sorana Cîrstea au fost eliminate încă din primul tur, marcând astfel un pas înapoi pentru jucătoarele române în această competiție.

Informații de ultimă oră despre pensiile a milioane de români. Detalii despre noile reguli
Informații de ultimă oră despre pensiile a milioane de români. Detalii despre noile reguli
Prețul carburanților, 11 august. Schimbări neașteptate la pompă
Prețul carburanților, 11 august. Schimbări neașteptate la pompă
Tenis

Tenis. Sursa foto: Pixabay

Sorana Cîrstea, împreună cu partenera sa rusoaică Anna Kalinskaya, au pierdut în două seturi 5-7, 5-7, în fața favoritei numărul 6, echipa formată din Ellen Perez (Australia) și Liudmila Kicerok (Ucraina). Pentru această eliminare, fiecare dintre perechile învinse a primit un cec de 10.950 de dolari și 10 puncte WTA.

Emma Răducanu, sportivă britanică cu rădăcini românești, a obținut sâmbătă seară o nouă victorie semnificativă în circuitul WTA, calificându-se în turul al treilea al turneului de categorie 1000 de la Cincinnati.

Impactul evoluțiilor asupra clasamenului WTA

Deși rezultatele din dublu nu au fost cele mai bune pentru românce, Sorana Cîrstea rămâne singura jucătoare care continuă în competiția de simplu, după calificarea în turul 3. Performanța ei este răsplătită cu un premiu de 28.200 de euro, ceea ce aduce un plus semnificativ în palmaresul financiar al sportivei.

În etapa următoare, Cîrstea o va întâlni pe chinezoaica Yue Yuan, o jucătoare aflată pe locul 98 în clasamentul WTA, potrivit DigiSport.

Clasamentul WTA, cu fluctuațiile sale continue, reflectă o competiție intensă și o luptă continuă pentru menținerea și urcarea în topul mondial, unde româncele se poziționează în jurul primelor 150 de locuri, cu perspective bune pentru viitor.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:31 - Surpriză pe piața transferurilor: Ianis Hagi, în atenția unei echipe celebre
13:20 - Liderii europeni pun presiune pe Casa Albă: Fără Ucraina, summitul Trump–Putin ar submina securitatea continentului
13:11 - Conflict exploziv în FRF. Dan Șucu acuză abuz de putere
13:00 - Informații de ultimă oră despre pensiile a milioane de români. Detalii despre noile reguli
12:49 - Descoperire majoră: Locul de veci al lui Vlad Țepeș ar putea fi în Capela Turbolo, Napoli
12:38 - Energia verde prinde viteză în Republica Moldova. Noi parcuri eoliene și investiții record

Proiecte speciale