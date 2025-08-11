Sport Schimbări în clasamentul WTA: Jaqueline Cristian, cea mai bine clasată româncă după Cincinnati







Clasamentul WTA a adus schimbări notabile pentru jucătoarele române, care au avut prestații diverse la turneul de la Cincinnati. Jaqueline Cristian este în continuare cea mai bine clasată româncă, iar Sorana Cîrstea rămâne singura reprezentantă a țării care continuă în competiția de simplu la turneul din Ohio, după ce perechile de dublu din România au fost eliminate prematur.

Jaqueline Cristian, cu o urcare de trei locuri, ocupă acum poziția 49 în ierarhia mondială WTA, acumulând 1171 puncte și menținându-se astfel liderul româncelor în clasament. Gabriela Ruse a coborât opt poziții, situându-se pe locul 66 cu 930 de puncte, iar Irina Begu a scăzut un loc, plasându-se pe poziția 87, cu 819 puncte.

Anca Todoni a urcat de asemenea trei poziții, ajungând pe locul 115, în timp ce Sorana Cîrstea și-a menținut poziția 138, cu 540 de puncte. La nivel mondial, lider în continuare este Arina Sabalenka din Belarus, cu peste 12.000 de puncte.

În proba de dublu a turneului WTA Cincinnati, Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse și Sorana Cîrstea au fost eliminate încă din primul tur, marcând astfel un pas înapoi pentru jucătoarele române în această competiție.

Sorana Cîrstea, împreună cu partenera sa rusoaică Anna Kalinskaya, au pierdut în două seturi 5-7, 5-7, în fața favoritei numărul 6, echipa formată din Ellen Perez (Australia) și Liudmila Kicerok (Ucraina). Pentru această eliminare, fiecare dintre perechile învinse a primit un cec de 10.950 de dolari și 10 puncte WTA.

Emma Răducanu, sportivă britanică cu rădăcini românești, a obținut sâmbătă seară o nouă victorie semnificativă în circuitul WTA, calificându-se în turul al treilea al turneului de categorie 1000 de la Cincinnati.

Deși rezultatele din dublu nu au fost cele mai bune pentru românce, Sorana Cîrstea rămâne singura jucătoare care continuă în competiția de simplu, după calificarea în turul 3. Performanța ei este răsplătită cu un premiu de 28.200 de euro, ceea ce aduce un plus semnificativ în palmaresul financiar al sportivei.

În etapa următoare, Cîrstea o va întâlni pe chinezoaica Yue Yuan, o jucătoare aflată pe locul 98 în clasamentul WTA, potrivit DigiSport.

Clasamentul WTA, cu fluctuațiile sale continue, reflectă o competiție intensă și o luptă continuă pentru menținerea și urcarea în topul mondial, unde româncele se poziționează în jurul primelor 150 de locuri, cu perspective bune pentru viitor.