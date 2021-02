Radu Răzvan Horaţiu a fost numit în funcţia de secretar general la Ministerul Justiției, pentru o perioadă de şase luni, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Cîţu publicată, vineri, în Monitorul Oficial.

Răzvan Horaţiu Radu, numit secretar general la Ministerul Justiției. A fost candidat la şefia PICCJ

În urmă cu un an, Răzvan Horaţiu Radu, adjunct al procurorului general la momentul respectiv, a candidat la șefia Parchetului General. Acesta afirma că s-a înscris la concurs la îndemnul colegilor, dar şi deoarece este conştient că trebuie să îşi asume cineva intrarea într-o competiţie care presupune inclusiv erodarea propriei imagini.

„Colegii au fost cei care m-au determinat să mă înscriu. Atât colegii din Bucureşti, cât şi colegi din ţară, colegi din Parchetul General şi inclusiv domnul procuror general interimar (Bogdan Licu – n.r.) m-a îndemnat să îmi depun candidatura.

Am revenit în sistem după o perioadă petrecută în alte instituţii, perioadă în care am fost permanent conectat la ceea ce s-a întâmplat în sistemul judiciar direct, tocmai prin prisma activităţii profesionale. Colegii mei şi chiar eu am văzut-o ca un atu din această perspectivă, nefiind încărcat cu rutina (…) şi nefiind încărcat nici cu aspectele negative care au ‘încărcat’ sistemul judiciar în ultima perioadă.

M-am înscris şi dintr-un alt considerent: avem foarte mulţi colegi procurori competenţi, cu un parcurs ireproşabil, însă mai trebuie şi asumare, (…) pentru că oricine vine şi se înscrie la un asemenea concurs îşi asumă erodarea propriei imagini”, a spus el, în cadrul interviului susţinut la Ministerul Justiţiei.

Ce alte schimbări s-au mai făcut în Guvern

De asemenea, printr-o altă decizie a premierului, Elena Petraşcu a fost eliberată din funcţia de secretar general al Ministerului Justiţiei şi numită inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

Peter-Janos Makkai a fost numit în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, printr-o decizie a premierului Florin Cîţu publicată vineri în Monitorul Oficial.

Tot vineri, şeful Executivului a decis eliberarea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a lui Ion Alin Dan Ignat.

Gabor Sandor a fost numit secretar de stat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Cîţu publicată, vineri, în Monitorul Oficial.

Premierul a decis tot vineri eliberarea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a lui Nicolae Ivăşchescu.