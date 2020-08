S-a schimbat fizic radical în ultima perioadă și se mândrește cu această transformare. Oana Roman a fost nevoită să îndure, ani de zile, glumele și jignirile celor care îi reproșau kilogramele pe care le avea în plus. A făcut eforturi pentru a se schimba, iar acum a reușit. Se vede schimbarea radicală și din ultima poză pe care fata fostului premier al României, Petre Roman, a postat-o pe rețelele de socializare.

Oana Roman s-a fotografiat într-o rochie neagră, lejeră, de vară, care arată silueta ajustată. Ea a început un program intens de slăbit în luna noiembrie a anului trecut, conform celor de la cancan.ro.

Ea a precizat că a făcut aceste eforturi pentru a se schimba pentru ea, nu pentru criticii vehemenți care au desființat-o în ultimii ani.

„Da. Se poate . Nu mă laud, dar vreau să arăt că se poate și ca pot fi eventual un exemplu pentru cine încă nu și-a luat inima în dinți ca să încerce. Nu am început acest proces de slăbire pentru alții, pentru cei care m-au călcat în picioare, jignit și umilit ani de zile. Ci pentru mine. Pentru a îmi demonstra mie că pot să o fac și pe asta. Și satisfacția e pe măsură.

După cum am tot spus, din noiembrie am început un program de slăbire. Care a dat roade. Fără operație la stomac, fără diete drastice. Doar proceduri de remodelare corporala și mâncare puțină, dar din toate”, a afirmat Oana Roman.

Altfel, luna trecută, ea surprindea afirmând că în acest an nu va merge pe litoralul românesc. Susținând, ironic, faptul că este prea săracă pentru a-și permite acest „lux”.

„Nu vreau să merg la mare în România. Nu din snobism, ci pentru că sunt prea săracă să merg la mare în România! În plus, este și călcarea în picioare. Deocamdată nu am cum să susțin litoralul românesc. Anul ăsta am spus pas”, afirma Roman la Antena Stars.