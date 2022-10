Schimbare radicală în viața Oanei Zăvoranu. „Nu m-am afiliat la vreo sectă!” Ce decizie a luat

În plin scandal cu o fostă parteneră de afaceri, Oana Zăvoranu a declarat că și-a îndreptat atenția către credința în Dumnezeu, dar că nu s-a pocăit. Vedeta a recunoscut că divinitatea a ajutat-o să se liniștească și că ar putea să intre în politică.

Ea a fost dată în judecată de o asistentă care a lucrat la clinica pe care o administrează și a avut nevoie de o schimbare radicală în viața ei. „Nu vă mai lăsați păcăliți și prostiți de tot ceea ce auziți și citiți despre mine … când am să vă spun eu ceva, atunci e important. (…) Întâi am avut de făcut curățenie în mintea, viața și sufletul meu. Apoi mi-am deschis ochii și L-am văzut pe Dumnezeu după mult timp … Mi-am destupat urechile și l-am auzit, mi-am descleștat gura și i-am vorbit. El m-a auzit, mă iartă și mă eliberează ușor, ușor. Restul o să se vadă. Fapte, nu vorbe goale.”, le-a transmis Oana Zăvoranu fanilor ei, pe InstaStory.

Vedeta a ținut să sublinieze că nu s-a pocăit, că nu a intrat în secte și nici în partide, așa cum a făcut Anamaria Prodan. Oana Zăvoranu a precizat că soluția este să îl ai pe Dumnzeu în inimă.

„Și nu, nu m-am pocăit … ca să nu lăsăm loc de speculații mărunte … nu m-am afiliat la vreo sectă sau organizație religioasă. Nici n-am intrat în vreun partid politic, așa cum văd că se poartă. Nu, doar îl am în sufletul meu, inima mea, și viață și în tot ceea ce fac pe Dumnezeu. Simplu și, totuși, atât de complicat…”, a mai adăugat vedeta.

Identitatea Oanei Zăvoranu a fost furată

Oana Zăvoranu a mai avut parte de o problemă. Ea a povestit că o adolescentă de 16 ani i-a furat numele și a făcut un cont de Tik Tok. Vedeta a luat totul în glumă, dar situația a escaladat.

„Cineva pretinde că sunt eu pe Tik Tok. Este un cont fake! Este un cont despre care am înțeles și eu că exista acum ceva vreme, dar care s-a ascuns sub o mască extrem de gingașă de fanpage și atunci, atâta vreme cât am văzut că pune orice însemnă live-uri cu mine sau poze drăguțe, am spus „ok”, asta e, nu poți să împiedici oamenii să fie fani.

Toată povestea a escaladat, însă, acum două seri. Mi-a fost invadat contul de Instagram cu tot felul de mesaje care îmi spuneau: „Oana, ți-a fost spart contul de Tik Tok!”. Eu în secunda următoare am intrat pe Tik Tok-ul meu și am văzut că e ok, așa că le-am spus oamenilor că e ok, iar ei mi-au spus: „Nu, este un cont de Tik Tok, care sub masca unui fanpage pretinde că a intrat o fată de 16 ani care se lăuda că ți-a spart conturile bancare și contul de Tik Tok”. Ok, intru și eu pe Tik Tok-ul acela și ce să vezi? Are filmulețe cu un milion și ceva, două milioane de vizualizări, ale mele.

Pare o glumă proastă. Adică un filmuleț al meu poate să aibă 20-30 de mii de vizualizări, în timp ce filmulețele de pe TikTok-ul acesta fake și șarlatan are milioane de vizualizări. Am înțeles și eu că se câștigă bani cu nemiluita. Ea câștigă bani cu nemiluita, nemunciți, pe spatele meu, pe numele meu! Ea se laudă că mi-a spart conturile bancare și contul de Tik Tok. Are tupeul să se laude că diseară așteaptă oamenii în număr cât mai mare să explice glumița, că a făcut o glumiță acum două seri.”, a povestit Oana Zăvoranu pentru Antena Stars.