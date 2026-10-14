Piața imobiliară comercială din România trece printr-o transformare profundă în 2026. Bucureștiul, care atragea în mod tradițional peste jumătate din capitalul investit pe piața locală, a înregistrat o scădere semnificativă în primele nouă luni ale acestui an, ajungând la o pondere de doar 29%. În paralel, orașele regionale, în special cele din vestul țării, au devenit principalele motoare de atragere a fondurilor, conform unei analize publicate de Crosspoint Real Estate, Asociatul Internațional al Savills în România.

Valoarea totală a investițiilor imobiliare comerciale a atins nivelul de 654 de milioane de euro în primele trei trimestre din 2026. Această cifră depășește deja volumul total al tranzacțiilor derulate pe parcursul întregului an 2025. Sectorul de retail s-a plasat pe primul loc în preferințele investitorilor, reprezentând 61% din total, fiind urmat de clădirile de birouri cu 33% și de segmentul industrial-logistic cu 7%.

Atractivitatea crescută a provinciei a redus influența Bucureștiului asupra volumelor totale tranzacționate la nivel național.

„Bucureştiul a atras investiţii imobiliare comerciale de aproximativ 190 milioane euro în perioada ianuarie-septembrie 2026, echivalentul a doar 29% din volumul total tranzacţionat la nivel naţional. Procentul este semnificativ sub nivelul de peste 50% înregistrat în mod obişnuit de Capitală în ultimii ani şi reflectă creşterea atractivităţii oraşelor regionale pentru investitorii activi pe piaţa locală”, arată Crosspoint Real Estate, miercuri, într-un comunicat de presă.

Zona de vest a țării a devenit principala destinație pentru capitalul imobiliar, atrăgând peste 217 milioane de euro, adică 33% din volumul total la nivel național. Pe locul al doilea s-a situat regiunea București-Ilfov, cu aproape 190 de milioane de euro (29%), urmată de zona de est cu peste 100 de milioane de euro (17%). Regiunile de sud și centru au consemnat investiții de aproximativ 70 de milioane de euro fiecare.

Echilibrarea pieței imobiliare la nivel național este confirmată și de reprezentanții companiei de consultanță. „În primele nouă luni ale acestui an, am remarcat o distribuţie mult mai echilibrată a capitalului investiţional la nivel naţional. Dacă în mod tradiţional Bucureştiul concentra majoritatea tranzacţiilor importante, în 2026 am asistat la o activitate susţinută în oraşele regionale, în special pe segmentul de retail. Acest lucru arată că investitorii privesc tot mai atent oportunităţile din afara Bucureştiului şi au încredere în potenţialul pe termen lung al pieţelor regionale”, a declarat Oana Popescu, Partner, Head of Residential & Investment Market, Crosspoint Real Estate.

Interesul pentru proprietățile comerciale din România rămâne ridicat în rândul fondurilor internaționale. În primele trei trimestre ale anului 2026, 83% din volumul total al investițiilor a provenit de la investitori străini.

„Investitorii din Orientul Mijlociu au reprezentat cea mai importantă sursă de capital, cu o pondere de 44% din volumul total tranzacţionat, urmaţi de investitorii europeni, care au generat 39% din investiţii. Investitorii străini au fost atât cei consacraţi, activi deja pe piaţa locală, cât şi cât şi jucători noi, un semnal al revenirii încrederii în România şi al unei baze de investitori tot mai diversificate”, arată realizatorii analizei.

Investitorii autohtoni au realizat 17% din volumul total al tranzacțiilor, fiind implicați în achiziții majore cu valori de peste 40 de milioane de euro. Un aspect remarcabil al acestei perioade este dublarea valorii medii per tranzacție comparativ cu primele nouă luni din 2025, ajungând la peste 40 de milioane de euro.

Dinamica pe fiecare segment al pieței comerciale indică o reorientare clară către proprietățile cu venituri sigure.

„În total, investiţiile în imobiliare comerciale au ajuns la 654 de milioane de euro în primele trei trimestre din 2026, depăşind deja volumul înregistrat în întregul an 2025. Retailul a avut cea mai mare pondere, de 61%, prin achiziţii de portofolii la nivel naţional şi de proprietăţi individuale în Bucureşti. Au urmat clădirile de birouri, cu 33%, iar în lipsa unor transferuri de portofolii de mari dimensiuni, sectorul industrial-logistic a avut o pondere de 7%”, se precizează în document.

Randamentele prime au rămas stabile: 7,5% pentru birouri și spații de retail, respectiv între 7,5% și 7,75% pentru spațiile industriale și logistice. Consultanții estimează menținerea acestor niveluri în perioada următoare, fiind posibile ajustări ușor descendente pentru activele de top.

Evoluția pozitivă din primele trei trimestre creează premisele unui an record pentru piața imobiliară din România.

„Piaţa a rămas una prudentă, dominată de investitori care cunosc deja bine România, însă apariţia unor jucători noi arată că încrederea în piaţa locală revine. Avem tranzacţii în desfăşurare care ne fac să privim cu optimism ultimul trimestru, iar volumul anual al investiţiilor s-ar putea apropia de 1 miliard de euro”, a precizat Oana Popescu.

Crosspoint Real Estate a fost fondată în anul 2005 și oferă servicii de tranzacționare, consultanță imobiliară și soluții financiare pentru marii investitori. Compania este partenerul internațional al Savills în România, un gigant global fondat în 1855, care a raportat venituri de 2,55 miliarde de lire sterline în 2025.