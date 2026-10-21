Secretariatul General al Guvernului trece prin modificări importante la nivelul conducerii. Oficialul Dan Reșitnec a decis să renunțe la funcția de secretar general al instituției, iar decizia oficială de eliberare din post a fost deja publicată în Monitorul Oficial, conform news.ro.

Plecarea sa vine la aproximativ jumătate de an de la preluarea mandatului, iar măsura a fost oficializată prin documentul semnat de prim-ministrul Luca Niculescu.

Eliberarea din funcție s-a făcut la solicitarea directă a oficialului, conform procedurilor legale în vigoare. „La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dan Reşitnec se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru”, se arată în decizia semnată de premierul Luca Niculescu şi contrasemnată chiar de Reşitnec.

Activitatea curentă a instituției nu va fi afectată, atribuțiile specifice fiind preluate interimar de către un alt membru din echipa de conducere.

Atribuțiile vor fi exercitate de către Petru Farago, care ocupă poziția de secretar general adjunct cu rang de secretar de stat. Acesta va asigura managementul interimar până când va fi numit un nou conducător plin la conducerea SGG, respectând cadrul legal.

Cu ocazia încheierii mandatului, Dan Reșitnec a prezentat un scurt bilant al activității sale din ultimele luni. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă organizate de formațiunea politică din care face parte.

"În cele câteva luni de secretar general al guvernului interimar, am cerut transparenţă şi performanţă la RA-APPS, am redus privilegiile şi cheltuielile de protocol fără explicaţii în acte şi am vrut ca patrimoniul statului să fie utilizat în interes public, nu al unor politicieni sau al unor partide de buzunar. Şi nu în ultimul rând, am încheiat cu bine toate proiectele prin PNRR de la nivelul SGG", a precizat Dan Reşitnec miercuri, în conferinţa de presă a USR, în care cei de la USR au anunţat că vor fi "umbra" Guvernului PSD.

Instalarea lui Dan Reșitnec în fruntea SGG a avut loc la sfârșitul lunii aprilie. La acel moment, el l-a înlocuit pe Radu Oprea, care părăsise postul în urma deciziei partidului său de a se retrage din formula de guvernare.