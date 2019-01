Schimbare ESENȚIALĂ în viața Simonei Halep: „Mi s-a luat o greutate mare de pe umeri. Acum am început să mă bucur mai mult de viață!”

Simona Halep a declarat că a scăpat de presiunea rezultatelor după ce a triumfat la Roland Garros și a reușit să se elibereze de presiunea rezultatelor.





Simona Halep, lidera WTA, a vorbit despre schimbarea esențială pe care a adus-o primul succes obținut în cadrul unui turneu de Mare Șlem, la Roland Garros, în 2018. Jucătoarea de tenis din Constanța a devenit mult mai relaxată după marea victorie de la Paris și nu s-a mai simțit presată de rezultate.

„Până acum, tot ce am făcut a fost pentru tenis. Nu a contat nimic altceva și de aceea am suferit. Acum nu mai e presiune. Mă simt mai bine. Dacă nu câștigam Roland Garros, nu aș fi fost la fel de relaxată. Mi s-a luat o greutate mare de pe umeri. M-am dedicat 100% tenisului timp de mulți ani. Acum am început să mă bucur mai mult de viață! Ies în oraș, îmi fac prieteni și sunt mai deschisă. Înainte să câștig Roland Garros eram mai concentrată. Să câștig a fost cel mai bun lucru! Am plâns pentru că a fost ceva incredibil. Tot ce am visat a devenit realitate. Toți cei pe care îi iubesc erau acolo când am ridicat trofeul. A fost cel mai bun moment pe care l-am avut. Poate că râmâne cel mai bun. Dar să vedem ce va fi. Poate în viitor voi avea mai multe”, a declarat Halep pentru „The Guardian”.

