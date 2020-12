Liberalizarea pieței ne determină să comparăm mai mulți furnizori și să îl alegem pe cel mai potrivit pentru nevoile locuinței noastre. Însă, pe lângă costurile mici, vă recomandăm să vă uitați și la alte beneficii pe care furnizorul le poate aduce în relația contractuală, cum ar fi: suport permanent, soluționări rapide, digitalizarea proceselor, recompensarea clienților, eliminarea birocrației, experiență plăcută de furnizare.

Furnizorul din Timișoara, Restart Energy, ne promite cele mai mici facturi la utilități. Oferta lor pentru acest final de an, pe comparatorul de tarife ANRE constă în 0.25 lei/kWh la energie și 0.065 lei/kWh la gaz, un bonus de bun venit de 50 de kWh, la semnarea contractului și un card de cumpărături la emag, în valoare de 50 de lei. Putem alege între un contract de tip plată fixă lunară sau unul de tip plată post-consum, care presupune transmiterea indexului.

Restart Energy pune la dispoziție și extraopțiuni de siguranță, adică, include în contract verificarea tehnică periodică obligatorie a centralei termice (VTP) și verificarea instalației electrice sau a celei de gaze.

Cel mai mare avantaj este că tot procesul se desfășoară prin intermediul unui formular de schimbare a furnizorului 100% online, scurt, intuitiv și prietenos, fără acte și deplasări care consumă timp. În 4 pași simpli și rapizi, se întâmplă schimbarea furnizorului, fără nicio întrerupere sau vreun cost ascuns.

În plus, Restart Energy a dezvoltat și un program de recomandare și oferă clienților săi posibilitatea acumulării de extra bonusuri de 25 de lei pentru fiecare prieten recomandat.

Ce este foarte important de reținut este că se poate rezilia contractul oricând, pentru că Restart Energy nu aplică penalități și nici nu cere garanții.

Restart Energy este primul furnizor care pune la dispoziție românilor pachete de energie și gaz cu 30% mai ieftine, comandate online, direct din aplicația mobilă Glovo. Totodată, angajații a peste 300 de companii din țară partenere BenefitOnline își pot folosi bugetul de beneficii oferit de angajator, achiziționând 13 carduri valorice diferite, de energie și gaz, cu discount și bonus de bun-venit inclus.

“Într-adevăr, sunt cei mai buni. Sunt abonata lor de 4 ani și nu am decât cuvinte de laudă.” și “Da, o societate ce are ca politică comercială corectitudinea. Am recomandat tuturor, intentionez să ma mut și la gaz” sunt doar câteva recenzii lăsate de clienți pe pagina de Facebook a furnizorului.

Ce trebuie să știi despre schimbarea furnizorului actual cu Restart Energy?

● Nu costă nimic. Schimbarea furnizorului este gratuită și este dreptul consumatorilor, prevăzut prin lege.

● Durează foarte puțin. Procesul de schimbare a furnizorului se realizează 100% online, cu zero timp pierdut și zero birocrație.

● Nu se schimbă contorul și nici operatorul rețelei de distribuție. Consumatorii vor beneficia, în continuare, de aceleași servicii de mentenanță și intervenții.

Despre Restart Energy

Restart Energy este un furnizor național și independent de energie electrică și gaze naturale pentru locuințe și companii, cu capital 100% românesc, înființat în Timișoara, în timpul perioadei de liberalizare a acestui sector în România.

Pe parcursul a celor 5 ani de la înființare, Restart Energy a devenit un furnizor de încredere pentru 30,000 de clienți casnici, 5,000 de companii, cu peste 500 de milioane kWh furnizați, ca o consecință a faptului ca este prima companie de pe piața românească ce oferă posibilitatea de schimbare a furnizorului online, fără birocrație. Concentrarea Restart Energy se mulează pe ambele segmente de piață, atât pentru clienți casnici, cât și business. Printre clienții business se numără Profi, Medlife, Alumil, Bioclinica, Valeo, Wetterbest, Cottontex etc.

Pe lângă un furnizor de încredere, orientat spre clienți, Restart Energy a fost dintotdeauna o companie orientată spre oameni. De la înființare și până acum, a desfășurat o serie de acțiuni umanitare, în domenii ca sănătatea, educația și mediul înconjurător. Printre cele mai recente proiecte de responsabilitate socială putem menționa susținerea educației online prin dotarea școlilor cu laptopuri și donarea profitului obținut în Banat către Spitalul de Boli Infecțioase “Victor Babeș” din Timișoara, pentru lupta împotriva Covid-19.

Mai multe detalii despre furnizor pe https://restartenergy.ro. (P)