Blocarea României la Schengen este greșită. Președintele Austriei își critică guvernul

Schengen nu trebuie să fie blocat pentru România și Bulgaria, susține președintele Austriei, Alexander Van der Bellen. Oficialul vienez a afirmat acest lucru într-o conferință de presă. Alături de Maia Sandu și de omoloaga sa slovenă, Nataša Pirc Musar, și-a exprimat speranța că decizia va fi revizuită.

Alexander Van der Bellen consideră că votul negativ dat de guvernul tării sale este greșit. În opinia sa, Austria nu trebuie să blocheze aderarea la Schengen a celor două state.

„În momentul în care Guvernul federal austriac a zis nu pentru aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen am venit cu un comunicat public, în care am zis că nu sunt de acord cu decizia Guvernului meu. Nu am văzut sensul blocării României și Bulgariei”, a declarat oficialul austriac.