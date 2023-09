Bătălia pentru Schengen, pierdută dintr-o eroare strategică. Austria ne râde în nas

Bătălia pentru Schengen s-a relansat. Sau cel puțin așa arată ultimele declarații. Pare că s-a schimbat ceva în guvernul României, vor zice mulți dintre cei care încă mai cred că în Uniunea Europeană statele sunt egale. Suntem, pentru prima dată, hotărâți să acționăm în calitate de stat membru cu drepturi depline. Ni se spune că avem un guvern cu o strategie ofensivă. Care cere Austriei să plătească factura aroganței. Așa ne-a anunțat premierul Marcel Ciolacu prin intermediul unui mare cotidian austriac, Der Standard.

„Cancelarul federal Karl Nehammer ne-a informat abia cu câteva zile înaintea întâlnirii Consiliului UE că nu va susţine aderarea României. Acest lucru a dus la frustrări în rândul autorităţilor şi al populaţiei române. Ceea ce nu pot nici eu accepta este declaraţia conform căreia veto-ul ar avea legătură cu campania electorală din Austria.

Spania, în calitate de preşedinte al Consiliului UE, susţine aderarea României la spaţiul Schengen şi are grijă ca această temă să se afle din nou pe ordinea de zi – fie în octombrie, fie pe 4 sau 5 decembrie în cadrul Consiliului miniştrilor de interne ai UE. Toate celelalte state – în afara Austriei – susţin aderarea României. Nu este adevărat nici ce susţine Nehammer, anume că prin România are loc o migraţie foarte activă.De asemenea, am introdus, împreună cu Serbia, controale comune pentru a scoate din centrul discuţiilor acest subiect.

Însă, în cazul în care cancelarul Nehammer va face din nou uz în mod nejustificat de dreptul la veto, va trebui ca, în calitate de prim ministru, să atac decizia Austriei la Curtea Europeană, pentru a cere despăgubiri pentru pierderile cauzate de neaderare”, a declarat premierul Marcel Ciolacu ziariștilor austrieci.