Dezastru pe stadionul Wembley, chiar înainte de finala Euro 2020 în care au jucat Italia și Anglia. Fanii englezi s-au dezlănțuit. Numeroase persoane au ajuns internate în unități spitalicești, în timp ce alții au sfidat regulile și au sărit gardurile. Unii au recurs și la acte mai puțin decente, dezbrăcându-se complet și afișându-și astfel, într-o modalitate controversată, bucuria de a participa la marele meci.

Deși oficial s-a raportat prezența a 65.000 de persoane la finala Euro 2020, la marea finală s-au prezentat peste 80.000 de fani, susțin jurnaliștii aflați la fața locului, potrivit Antena3.Unii dintre aceștia au sfidat regulile impuse și au sărit gardurile, în speranța să intre pe stadionul unde avea loc meciul.

În mijlocul aglomerației, mai multe persoane au filmat o serie de evenimente mai puțin plăcute. Violența a atins cote extreme, mai multe victime fiind internate în spital. Unele scene au fost catalogate drept „dezgustătoare”.

Potrivit unui videoclip postat pe Twitter, un copil a fost lovit în cap cu pumnul de către un bărbat adult. Un altul asiatic a fost lovit cu picioarele în cap de mai multe persoane.

Într-un alt videoclip se poate observa cum fanii sar gardurile și încearcă să intre pe stadion, pentru a urmări meciul.

Morons. Doing their best to ruin what should be a proud night and a great occasion. Kid’s crying, Wembley temporarily shut down. Idiots, every last one of them. #ENG #ITA #EURO2020 pic.twitter.com/YuJFWLmQ5Y

— Steve Scott (@stevescott_itv) July 11, 2021