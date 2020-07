Cunoscutul medic infecționist Adrian Marinescu a declarat că, în România, datorită creșterii explozive a numărului de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, secțiile de terapie intensivă se vor umple rapid, iar de aici și până la înfricoșătorul scenariu, folosit de medicii italieni, care au fost obligați să salveze doar anumite persoane, mai este doar un pas.

”Neștiind cum va fi evoluția de acum încolo nimeni nu poate să garanteze. Nu-i așa că e un moment care urmează să vină? Cu siguranță că există mai multe locuri în terapie intensivă. Se vor găsi soluții, se vor accesa și spitale non Covid. Dar, într-adevăr, dacă evoluția va fi de lungă durată cu o creștere importantă a noilor infectări, cu un număr important de cazuri severe, cu siguranță că orice țară din lumea asta la un moment dat e depășită. Așa se va întâmpla și în România. Noi trebuie să ne gândim în perspectivă. Nu e o situație care se întâmplă acum. În momentul ăsta nu e o situație dramatică, dar e important ce va fi peste un timp”, a spus doctorul Marinescu, la RFI.

Medicul a mai spus că nu doar vârsta e ceea ce contează în cazurile grave de infecție cu noul coronavirus ci și afecțiunile de care acestea suferă.

”Am constatat asta de luni bune. Asta înseamnă că nu contează numai vârsta, ci contează afecțiunile preexistente. De asemenea, sunt persoane tinere sau persoane de vârstă medie, care aparent sunt sănătoase, dar, de fapt, au afecțiuni preexistente. De exemplu, sunt persoane supraponderale. Se întâmplă și în România și în America și în multe locuri. Sunt persoane supraponderale care nu se știu cu anumite diagnostice, dar care cu siguranță au probleme cardiovasculare, diabet, despre care nu știu. Aceste persoane au un risc mare a face forme severe și asta s-a întâmplat în practică”, a spus medicul.

Deși numărul persoanelor infectate este mare, cei mai mulți sunt asimptomatici, și pentru asta medicul Marinescu a dat asigurări că situația nu este una critică în momentul de față.

”Nu e o creștere explozivă, dar în fiecare zi e o creștere cu un anumit procent. Am plecat de la situația în care aveam sub 200 de cazuri și ușor, ușor am ajuns la 300. La noi, oricum, e un număr mic de paturi de terapie intensivă și sunt în general ocupate cam tot timpul pentru că vin cazuri de peste tot din țară. Și în plus, trebuie să vă gândiți că în terapie intensivă pacienții au internări de lungă durată. Nu e același lucru să gestionezi situația într-o secție normală, cu externări care se fac mult mai repede, cu situația terapiei intensive. Cu siguranță, e complicat și lucrăm la capacitate maximă”, a mai spus Marinescu.