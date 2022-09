Scenarii sumbre în cazul în care Vladimir Putin ar folosi arme nucleare în Ucraina. Experți în securitate națională rup tăcerea

Au trecut deja 20o de zile de la invazia Rusiei asupra Ucrainei, iar lumea se întreabă ce va urma şi cum va reacționa Vladimir Putin, mai ales după rezultatele incredibile din ultimele zile pe care le-a înregistrat armata ucraineană în zona Harkov.

Iar președintele american Joe Biden a precizat din start că orice utilizare a armelor nucleare în Ucraina ar fi „complet inacceptabilă” și ar „atrage consecințe grave”.

Un prim mesaj a venit de la un general american în retragere, Barry R. McCaffrey, care a scris pe Twitter că „există în mod clar pericolul unui atac nuclear tactic al unui Putin disperat”.

„Este greu de imaginat care va fi scopul. Un oraș din Ucraina? O unitate militară din Ucraina?” a adăugat McCaffrey.

1. O detonare peste Marea Neagră, fără a provoca victime, dar semnalând că ar putea fi și mai rău.

2. O lovitură de decapitare împotriva conduceri ucrainene, încercând să-l omoare pe președintele Zelenski și consilierii săi în buncărele lor subterane.

3. Un atac nuclear asupra unei ținte militare ucrainene, poate o bază aeriană sau un depozit de aprovizionare, care nu are scopul de a dăuna civililor.

4. Distrugerea unui oraș ucrainean, provocând victime civile în masă și creând teroare.

Doi generali americani au vorbit despre posibilitatea lui Vladimir Putin de a utiliza arme nucleare în Ucraina, mai ales acum când armata sa a fost umilită în zona Harkov.

Generalul Ben Hodges susține că ar fi puțin probabil ca liderul rus să utilizeze arme nucleare tactice: ”Există riscul ca Kremlinul să folosească o bombă nucleară în această situație, dar cred că este puțin probabil. Nu există niciun avantaj real pe câmpul de luptă care să fie obținut astfel, ar fi imposibil ca SUA să stea deoparte/ să nu răspundă și nu cred că Putin sau cei mai apropiați consilieri ai săi sunt sinucigași”, a scris generalul pe social media.

There is risk of Kremlin using a nuke in this situation but I think it’s unlikely. There is no real battlefield advantage to be gained, it would be impossible for US to stay out/not respond, and I don’t think Putin or his closest advisors are suicidal. @mccaffreyr3 @tomricks1 https://t.co/ADtqTGybg7

— Ben Hodges (@general_ben) September 11, 2022