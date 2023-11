Ultrașii FCSB recidivează. Becali riscă să fie amendat din cauza scădărilor rasiste

Galeria FCSB-ului, echipă patronate de Gigi Becali a afișat bannere și mesaje cu lozinci rasiste precum „Moarte țiganilor” sau „Neintegrați în societate, rămâneți o minoritate”. Asta în condițiile în care sportul rege se vrea a fi un promotor al unității și păcii în lume, după cum a declarat președintele FIFA, Gianni Infantino.

Lozinci rasiste la meciul FCSB-Rapid București

Suporterii FCSB-ului sunt renumiți pentru astfel de remarci care de altfel nu fac cinste sportului rege și nici nu se încadrează în tiparele și valorile pe care fotbalul le promovează. Ultrașii Roș-albaștrilor au avut un derapaj similar în 2022 la meciul cu Dunajska Streda din 2022.

La momentul respectiv suporterii FCSB-ului au afișat un steag care ilustra o cruce celtică și un suporter cu o cagulă. Oficialii UEFA au considerat la vremea respectivă că simbolul de pe steag promovează ideologia neo-nazistă și au acționat în consecință. Echipa finanțată de Gigi Becali a primit primit o sancțiune uriașă.

Roș-albaștrii pot pierde statutul de lider în Superliga

Nici pe teren lucrurile nu au fost tocmai roz. Pe motiv de ofsaid, centralul Sebastian Colțescu a anulat reușita lui Adrian Șut. Spre nemulțumirea lui Florinel Coman. Jucătorul FCSB i-a reproșat arbitrului de la cetru că a anulat o reușită perfect regulamentară.

„Am avut ocazii, nu am reușit să marcăm. Am intrat greu în meci. Ne-am trezit foarte târziu. Mi se pare că este la limită, nu este ofsaid, poate greșesc, dar important e că nu am reușit să câștigăm.

Rapid București s-a impus în fața celor de la FCSB chiar pe Arena Națională. Giuleștenii au câștigat cu 2-1 și se apropie amenințător de primul loc din Superliga, deținut în prezent de Roș-albaștrii. Dar, clujenii de la CFR pot trece prima treaptă a podiumului dăcă obțin cel puțin un egal în partida cu Hermanstadt.