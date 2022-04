Scandalul vaccinurilor COVID-19. România are facturi restante la Pfizer. Miliarde de lei trebuie achitate până în 2023

Dacă în perioada primilor doi ani ai pandemiei de coronavirus România a contractat vaccin Pfizer în cuantum de 25.095.744 de doze, autoritățile naționale s-au angajat, printr-un Memorandum semnat în luna mai 2021, să mai cumpere până în anul 2023 un număr de 32.099.623 de doze de vaccin.

Câte doze de vaccin trebuie cumpărate până în 2023

„România a rămas cu obligația de contractare de 32,599 623 doze de vaccin Pfizer pentru anii 2022-2023 (13,049 812 pentru 2022 și 19.549,811 pentru 2023)”, se arată în documentul oficial al situației vaccinurilor, citat de Antena3, care prevede totodată că din totalul de doze desemnat anului 2022, până pe data de 23 martie 2022 au fost livrate 1.859.010 doze.

Astfel, România mai trebuie să primească în anul curent 11.190.802 doze de vaccin, iar în anul 2023 un număr de 12.549.811 doze de ser imunizator Pfizer.

Situația facturilor restante pentru anii 2020-2021

Țara noastră încă mai are de plătit facturi restante pentru dozele de vaccin contractate în perioada anilor 2021-2021. Acestea se ridică la suma de 402,577,561.98 lei.

Facturile pentru dozele ce trebuie să fie livrate României în perioada 2022-2023 se ridică la o valoare de 178,464,960.00 lei.

Pentru cantitatea rămasă de livrat în 2022, costul estimat este de 1.074.316.992 Iei.

Pentru cantitatea rămasă de livrat în 2023, costul estimat este de 1.876.781. 856 lei.

Ministrul Sănătății vrea renegocierea contractelor

În altă ordine de idei, amintim că Alexandru Rafila dorește renegocierea contractelor de achiziție a vaccinurilor anti-coronavirus. Într-o conferință de presă, șeful Ministerului Sănătății a explicat că expirarea serurilor imunizatoare nu reprezintă un eveniment deosebit, însă având în vedere cantitatea mare de doze care au expirat până în prezent, situația este una sensibilă. Cu atât mai mult cu cât, dacă interesul pentru vaccinare și pentru achiziția dozelor de vaccin din partea altor state europene este scăzut.

„Eu am avut această preocupare din primul moment şi am reuşit să vând practic tot vaccinul primit de la compania Pfizer în luna ianuarie şi în luna februarie. Deci am vândut 6,5 milioane de doze către Germania şi către Ungaria”, a spus ministrul Sănătății, explicând în continuare că dorește renegocierea contractelor încheiate în acest sens și care sunt valabile până anul viitor.

„Avem nişte obligaţii contractuale. Aceste obligaţii contractuale au avut două elemente, dacă vreţi, unul legat de poziţia şi negocierea realizată la nivelul Comisiei Europene cu principalii producători de vaccinuri, cantităţile contractate au depăşit mult populaţia Uniunii Europene şi fiecare stat membru a primit o cotă parte. Au existat două momente, unul în anul 2020, unul în anul 2021, când am fi putut încerca cel puţin să aducem propuneri legate de aceste contracte.

În lipsa acestor propuneri a existat un soi de aprobare tacită şi rezultatul a fost că România este obligată să contracteze anumite cantităţi, care sunt importante. Contractele durează până în anul 2023 şi noi încercăm să facem tot ce putem din punct de vedere al Ministerul Sănătăţii. Am informat Guvernul, am informat Preşedinţia României, încercăm prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe să vedem dacă sunt şi alte ţări în această situaţie încât să avem o voce puternică la nivel european sau mai puternică la nivel european, să vedem care este posibilitatea declarată de renegociere a acestor contracte care să prevină risipa banilor publici”, a transmis ministrul Sănătăţii.