Viorica Dăncilă îi scrie lui Tudorel Toader, referindu-se la Klaus Iohannis. Fostul premier a fost acuzată de Tudorel Toader că ar fi făcut presiuni asupra lui pentru a emite o ordonanță de urgență, prin care să se modifice Codul Penal, totul pentru a-l salva pe Liviu Dragnea, de la închisoare.

„Odată am avut o întrevedere de patru ore şi jumătate la vârful vârfului, eram patru din ţara asta, era şi doamna prim-ministru (Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu, Viorica Dăncilă – n.red.). Mi se cerea să promovez ordonanţa de urgenţă pentru modificarea Codului Penal/Procedura penală, cu ce rămăsese de la CCR. Şi, eu atunci… patru ore jumate. Eram într-un soi de oboseală, oboseala aia care uneori te întăreşte.Patru ore am discutat. Argumentul meu a fost: care este urgenţa ca să modifici Codul Penal prin procedura de urgenţă, să reduci termenul de prescripţie a răspunderii penale? Aţi început în Parlament, finalizaţi în Parlament, nu la Guvern”, a spus Toader.

În fața acestei dezvăluiri, Viorica Dăncilă a scris pe facebook un mesaj cu țintă pentru Tudorel Toader, dar adresat direct lui Klaus Iohannis. ”Aș vrea să fie foarte clar pentru președintele Iohannis, dar și pentru alți politicieni care există în special ca să atace și să critice: ca prim-ministru al României, am susținut o justiție independentă.

Guvernul pe care l-am condus nu a dat ordonanțe de urgență în domeniul justiției. Eu personal nu am intervenit niciodată în justiție pentru că am considerat și consider important ca România să aibă o justiție liberă de influențe politice. Am susținut de asemenea transpunerea în legislație a hotărârilor Curții Constituționale, pentru că deciziile ei sunt obligatorii și nu facultative, așa cum sunt pentru președintele Iohannis”, a scris Dănciă, pe contul său de facebook.

O justiție independentă care să respecte drepturile cetățeanului, este tot ce și-a dorit Viorica Dăncilă, iar pentru acest lucru, în perioada în care a fost premier, a militat energic. ”Am susținut în același timp o justiție care să respecte drepturile cetățeanului, inclusiv prezumția de nevinovăție.

Abuzurile din justiție contra cetățenilor sunt la fel de nocive ca abuzurile politicienilor care urmăresc să-și subordoneze justiția. Nu putem închide ochii nici la unele, nici la celelalte – indiferent dacă în culpă e un procuror, un judecător sau un politician. Îmi doresc ca această atitudine să fie general împărtășită”.