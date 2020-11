Postul TV este așteptat să ia o decizie. în urma unei investigații interne care a relevat faptul că Jeffrey Toobin a apărut masturbându-se într-o întâlnire online cu colegii de la The New Yorker, incident pe care el l-a caracterizat drept „un accident” şi „o greşeală ruşinoasă”. Joi, un purtător de cuvânt al The New Yorker a confirmat concedierea lui Toobin. „Ca rezultat al anchetei noastre, Jeffrey Toobin nu mai este afiliat companiei”.

Toobin, care scria la prestigioasa publicație din 1993, a fost suspendat inițial după incidentul transmisiunii de pe Zoom, însă miercuri a fost anunțat oficial că nu mai face parte din redacție. Vedeta media a anunţat demiterea într-un mesaj publicat pe Twitter: „Azi am fost concediat de New Yorker după 27 de ani ca scriitor. Voi iubi mereu revista, îmi vor lipsi colegii şi aştept cu interes să le citesc munca”.

Vocea anti-Trump

La momentul scandalului, CNN a aprobat cererea lui Toobin de a-și lua o perioadă de odihnă din motive personale. Acum CNN are de soluționat delicata problemă dacă îl va concedia pe faimosul prezentator, care îi este alături de 18 ani, devenind o emblemă a postului de televiziune, sau îl va păstra.

„CNN a pledat în numeroase rânduri în fața americanilor despre cât este de important să fim uniți, să ne vindecăm țara și să arătăm decență, însă nu prea are loc de întors dacă nu îl va concedia rapid pe Jeffrey Toobin pentru actul său sordid. Deci până nu clarifică faptul că comportamentul lui Toobin a fost inacceptabil, niciun american nu va dori să mai audă de platitudinile lor despre decență și unitate”, a spus Curtis Houck, NewsBusters managing editor, pentru Fox News.

Prezentatorul CNN a fost o prezență regulată pe micul ecran în era Trump, cu comentarii despre toate momentele cheie ale acesteia, de la investigațiile din Rusia, evoluțiile de la Curtea Supremă sau controversele mandatului său, alimentând poziția anti-Trump și anti-republicană a cunoscutului post de televiziune.

Nu este însă primul incident de natură sexuală al starului CNN. Au existat relatări despre acțiuni agresive împotriva unor femei în afara mariajului său. În plus, în 2009 a făcut presiuni asupra lui Casey Greenfield, fiica colegului său de la CNN Jeff Greenfield, pentru ca aceasta să facă un avort. Ulterior a ajuns în fața tribunalului, unde a negat paternitatea copilului, însă testul ADN a dovedit contrariul și l-a obligat să plătească pensie alimentară.