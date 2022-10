Scandalul în care este implicat Aurel Bălășoiu ia amploare. O nouă înregistrare dă peste cap apărarea ex-deputatului PSD. Audio

Publicația Gândul a prezentat stenograma unor discuții dintre deputatul Aurel Bălășoiu și un călugăr cu care se crede că ar fi întreținut relații amoroase în mod frecvent. În discuție se face referire și la un alt tânăr, absovent de teologie, implicat în această poveste. Aurel Bălășoiu, cunoscut ca apropiat al unor înalte fețe bisericești a fost exclus din PSD pe motiv că ar fi încălcat legea, demnitatea umană și morala creștină. Social-democrații au reacționat în urma acestui scandal în care a fost implicat parlamentarul de Argeș.

Conform unor surse judiciare procurorii ar fi fost sesizați prin email, pe 30 septembrie, în legătură cu presupuse fapte de agresiune sexuală care ar fi fost comise de parlamentarul PSD.

În înregistrarea dată publicității, deputatul și călugărul discută despre „distracțiile sexuale” la care ar fi participat în diferite locații, la Constanța, dar și la Pitești ori București. Mai mult, parlamentarul a arătat că pe lângă călugărul-amant, ar fi avut relații și cu un tânăr, Cristi, despre care se spune că ar oferi servicii sexuale domnilor și pe care procurorii l-ar suspecta inclusiv de trafic de droguri.

Se pare că este vorba despre același personaj alături de care apare deputatul în fotografiile apărute în spațiul public.

Despre călugărul care apare pe înregistrare se spune că ar fi apărut în urmă cu doar câteva luni în viața lui Aurel Bălășoiu. Acesta l-ar fi cunoscut la Constanța, unde călugărul vindea obiecte bisericești.

Deputatul respinge acuzațiile

Deputatul Aurel Bălăşoiu a negat că ar fi cel care apare în imagini și, cu toate că partidul i-a cerut, nu intenționează să renunțe la mandatul de parlamentar.

Le-am privit, le-am studiat, pot spune că nu sunt vinovat și drept dovadă că așteptăm să vedem soluția care va fi, ce se va întâmpla, că dacă nu știm nimic, ce e în spate, nu poți să vorbești. Nu (n.a. nu îl cunosc pe tânărul din fotografii) și oricum nu pare copil minor acolo, după cum sunt pozele. Nu sunt eu acolo (n.a. în acele fotografii), ăsta e punctul meu de vedere”, a declarat deputatul PSD Aurel Bălășoiu, conform Antena 3 CNN.

Stenograma discuției dintre deputatul Aurel Bălășoiu și călugărul amant

Călugărul-amant: Eu sunt aici chiar în curte, în parcare.

Deputatul Aurel Bălășoiu: În care parcare? Eu sunt în spatele clădirii.

Călugărul-amant: Dumneavoastră lăsați-l pe șofer acolo, veniți pe jos până în față la hotel. Aici, unde scrie hotel.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Da, da, da!

Călugărul-amant: Să trăiască domnul deputat. Nu zâmbiți? Nu mai aveți chef de zâmbit.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Nu mă mai îmbolnăviți.

Călugărul-amant: Da, v-am îmbolnăvit, dar eu cred că o să mă internez la psihiatrie. Credeți-mă că nu mai pot. Acum vă explic tot ca să puteți să înțelegeți. Unde mergem?

Deputatul Aurel Bălășoiu: Poți să o lași în parcare aici.

Călugărul-amant: Ca să mergem oleacă să nu stăm aici în parcare.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Păi de ce să nu stăm aici?

Călugărul-amant: Da?

Deputatul Aurel Bălășoiu: Acum ce treabă ai? Ce? Nu putem să stăm de vorbă?

Călugărul-amant: Fiți atent aici cum stă treaba. Cristian (n. red. – tânărul cu care deputatul ar fi întreținut raporturi sexuale), eu am simțit ceva că e periculos. În sensul că el are legătură cu oameni din ăștia mari, cu Visarion (n.red. – episcopul) atuncea, cu Teodosie (n.red – un alt episcop la care ne vom referi curând) și mai avem. Ăsta, Cristian o fost, avea nevoie de droguri. Avea nevoie de droguri pentru că nu putea să aibă reacțiile. Adică nu putea să se mai controleze și drogurile i-au dat… nu știu nu se iau de oricine și erați filați. Eu fiind preotul tău am fost și eu filat.

(…)

Călugărul-amant: Oamenii ăștia au așa un sistem… să-nchideți camera (n.red. – de la telefon) că te verifică cine dă, la ăla care cumpără care e cercul lui de prieteni. Eu eram în cercul lui de prieteni.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Mai cumperi, mă?

Călugărul-amant: Cum să cumpăr eu, ferească Dumnezeu?

Deputatul Aurel Bălășoiu: Aaa, da, am înțeles, am înțeles.

Călugărul-amant: Dumneavoastră fiind o persoană demnitar al statului român, ei au zis așa. Bă, de ce se întâlnește ăsta cu popa? Dumneata, de ce te întâlnești cu mine. Și atunci te-a filat și pe dumneata.

Deputatul Aurel Bălășoiu: În ce moment? Unde?

Călugărul-amant: Peste tot.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Când am fost noi atuncea?

Călugărul-amant: Peste tot. Peste tot au fost cu dumneavoastră, eu am fost și am dat declarație la dosar ca martor și îmi puneau întrebări care n-aveau de unde să știe. Ați fost la Constanța, de acolo ați fost la Olimp, de acolo ați fost la Pitești.

Deputatul Aurel Bălășoiu: De mine?

Călugărul-amant: De mine.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Aaa, de dumneavoastră.

Călugărul-amant: Cu cine ați fost? Zic am fost singur. Cu cine v-ați întâlnit? Zic nu m-am întâlnit cu nimeni. Și face eu știu cu cine v-ați întâlnit. E mai bine să recunoașteți și să spuneți tot adevărul ca să nu fie probleme.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Nu și nu…

Călugărul-amant: Eu nu și nu, dar oamenii ăia au fost în echipă pe urmele mele.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Ce, asta e, dar nu și nu…

Călugărul-amant: Sunt probele la dosar.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Aa. Tu ai văzut dosarul?

Călugărul-amant: Da, am văzut dosarul.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Sunt toate pozele?

Călugărul-amant: Da, sunt poze, tot. Tot ce este, este la dosar.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Și mă cheamă și pe mine?

Călugărul-amant: Posibil să vă cheme și pe dumneavoastră.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Bă tu ești nebun? Mi se înmoaie picioarele după…

Călugărul a încercat să-l prevină pe deputat

Călugărul-amant: Posibil să vă cheme și pe dumneavoastră, dar în mod clar și categoric noi o să avem doar calitate de martori, pentru că e viața noastră privată ce am făcut. Nu o să zică nimeni nimic. Ei nu au voie să dea nimic. Doamne ferește, Doamne ferește, de ceva… asta e.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Ce asta e? Doamne.

Călugărul-amant: Ce puteam să mai fac? Ce pot eu să mai fac? Cristian ăsta, fiind cu persoanele astea, ele fac parte și din structurile secrete, de servicii de informații. El era un spion. El era un spion.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Ai încercat să-mi spui ceva vineri când veneam la tine.

Călugărul-amant: Am încercat, dar nu eram convins până nu am mers și mi-a arătat. Zic domn procuror, uitați care e treaba. Eu sunt părinte din mănăstire, sunt călugăr. Eu știu să-mi asum tot ce am făcut. Eu ăsta sunt Doamne, al tău sunt om, mântuiește-mă. Arătați-mi și mie ceva concret și eu vă zic, doar așa pe băniueli? Zice gata nene, să-ți arăt și când am văzut acolo…

Deputatul Aurel Bălășoiu: Ce?

Călugărul-amant: Cu noi doi, nene, cu mâna lui. Nu sunt clari și preciși pe care să vă pună pe dumneavoastră într-o ipostază în care făceați… ce făceați.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Hm. V-ați uitat prin dosar?

Călugărul-amant: M-am uitat prin dosar că ai voie să, și i-am și zis la procuror, dacă vrei să cooperăm hai să fim sinceri. Dacă dumneata mergi cu vrăjeli, merg și eu cu vrăjeli și tu spui una, eu spun alta, tu spui una… Suntem oamenii lui Dumnezeu, zic faceți cruce.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Procurorul?

Călugărul-amant: Procurorul și zice părinte sunt un om care mă spovedesc și mă-mpărtășesc. Zic bun și zice bun, bun și atuncea acolo am avut oarecare încredere. Nu v-am băgat pe dumneavoastră sub nicio formă, domn deputat.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Da-n poze sunt?

Călugărul-amant: Nu sunt. Eu v-am respectat.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Poze la mine sunt?

Călugărul-amant: Nu sunt, dar atenție.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Am înțeles.

Călugărul-amant: Asta nu-nseamnă că procurorul…

Deputatul Aurel Bălășoiu: Nu extinde.

Călugărul-amant: Nu, nu, dar ați făcut dumneavoastră vreo infracțiune?

Deputatul Aurel Bălășoiu: Nuu.

Călugărul-amant: N-ați comis nici o infracțiune. Sunt doar chestii de morală. Așadar, e posibil să fie două variante: Prima variantă procurorul poate să nu-mi fi arătat mie tot și m-a indus în eroare și a doua variantă, poate să nu fie. E doar speța lor cu drogurile. Având în vedere acestea, noi trebuie să știm, să fim precauți. În momentul în care sunt clar și precis, domnule, este dreptul la viață?

Deputatul Aurel Bălășoiu: Nu am reclamat nimic, nu ne-a făcut plângere nimeni.

Călugărul-amant: Da, este dreptul la viață, noi n-am consumat, ei asta intuiesc.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Păi dacă vor le dau să verifice că noi n-am consumat.

Călugărul-amant: Că noi am consumat acele… Noi n-am consumat.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Asta iese în sânge la analize.

Călugărul-amant: Domn’ procuror, noi niciodată, cum să pun eu gura pe așa ceva. Și vă rog să mă credeți, dumneavoastră aveți încredere în mine.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Da, da, cum să n-am eu, îți dai seama ce…

Călugărul-amant: Eu am încredere în dumneavoastră, da? Niciodată n-am pus gura pe așa ceva.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Nici eu, Doamne ce…

Călugărul-amant: Așadar, noi trebuie să mergem pe două variante. Prima variantă, sinceritatea, dacă trebuie și zicem domnu’ procuror, e viața mea privată, e plăcerea mea, nu cred că vă privește pe dumneavoastră acest aspect.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Și n-am nici o sesizare în sensul ăsta.

Călugărul-amant: Dar nu trebuie, că astea sunt sesizări care se făceau din oficiu.

Deputatul Aurel Bălășoiu: A, din oficiu.

Călugărul-amant: Se sesizează ei.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Dar nu cred că e obligat.

Călugărul-amant: Se sesizează ei din oficiu. Da nu se mai pune în mișcare acțiunea penală la plângerea penală prealabilă. Sunt fapte pe care le anchetează statul în mod și indirect, prin autosesizare și atunci ei cu siguranță vor să meargă până… vă dați seama ce zic ei … ooo deputatul, cine știe ce… Ei au bănuieli.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Dar eu n-am nici pașaport

Călugărul-amant: În momentul în care ei se conving de acestea, nu mai au cu noi nici o treabă. Numai că, atenție! Există riscul prin care procurorul să fie dobitoc și să zică aaa faceți din astea. Păi ia hai colegu’ de la presă, că ei lucrează, e un sistem întreg, hai să-ți dau niște imagini, să-ți dau niște chestii și acolo când a apărut nu mai avem ce face. Și dacă Doamne ferește apare, eu am discutat cu dumneavoastră, eu v-am pus dumneavoastră niște întrebări, dumneavoastră nu m-ați înțeles pe mine. Ați înțeles?

Deputatul Aurel Bălășoiu: Acu ce-mi spui tu am înțeles, ca să fie familia pregătită și că să știe, spuneai pe drum.

Călugărul-amant: Cui?

Deputatul Aurel Bălășoiu: Mie mi-ai spus când veneai de la Bacău.

Călugărul-amant: Nu, n-am mers pe…

Deputatul Aurel Bălășoiu: Așa mi-ai spus, eu am crezut că știi ceva.

Călugărul-amant: Da, bănuiam ceva…

Deputatul Aurel Bălășoiu: Da, dar n-are nimic, nu zi nimic.

Cum au apărut fotografiile compromițătoare

Călugărul-amant: Bănuiam ceva pentru că Cristian, îl tot cheamă și semnează. Măi părinte m-a chemat un polițist zice că vrea să vorbească cu mine. Păi despre ce? Păi că eu mai trag din astea pe nări. Și atunci imediat am făcut legătura.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Da nu poze cu noi?

Călugărul-amant: Nu știu ce este, dar e posibil să fie poze cu noi.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Făcute de el?

Călugărul-amant: De Cristian? Posibil. Dar nu cred că… L-ai văzut dumneata pe Cristian cu telefonul în mână să facă poze?

Deputatul Aurel Bălășoiu: Eu n-am nici numărul lui, n-am avut nimic, adică…

Călugărul-amant: Și apropo, telefonul dumneavostră, eu mi-am schimbat telefonul. Am luat alt telefon și pe ăla l-am aruncat. Ar fi bine să ștergeți tot. Chiar intrați la Whatsapp și ștergeți.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Tot ce am acolo?

Călugărul-amant: Tot, doar între mine și dumneavoastră.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Da, da, da. Păi nu că am șters eu și dacă mai e ceva, acuma sunt discuțiile.

Călugărul-amant: Dar atenție asta nu înseamnă că nu se mai găsește.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Ba da.

Călugărul-amant: Îți ia telefonul acolo, îți face expertiză, cu aprobare de la judecător și găsește tot.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Știu, Doamne să n-ajungem acolo. Să n-ajungem acolo.

Călugărul-amant: Să știți că sunt păcate mari. Eu v-am zis. Dumneavoastră ați făcut, dar hai că eu eram copil, Cristian era, dar dumneavoastră, om bătrân de 60 de ani.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Lasă-mă că mă doare capul de nu mai pot.

Călugărul-amant: Ți-e rău?

Deputatul Aurel Bălășoiu: Deci aseară vreau să-ți spun că nu știu, când m-ai sunat tu atunci, din greșeală sau cum a fost, păi n-ați dormit acolo aseară?

Călugărul-amant: Am dormit, dar nu n-am putut să dorm o oră. Înțelegeți că nu dorm?

Deputatul Aurel Bălășoiu: Înțeleg ce spui și mie mi-a fost rău la câte am auzit, dar tu… Când ai sunat la 4…

Călugărul-amant: Dar nu erau pături acolo, nu era nimic la apartamentul ăla.

Deputatul Aurel Bălășoiu: N-am dormit niciodată acolo.

Călugărul-amant: Păi și-atunci cum trimiteți pe cineva fără să fi dormit. V-am întrebat, sunt pături? Da, este tot ce trebuie.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Păi dacă n-am…

Călugărul-amant: Am dormit așa ca boschetaru’.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Și acuma părintele unde e? Ăla n-are nimic.

Călugărul-amant: Nu, nu așa, dați la mine, îmi permiteți? Nu așa, luăm așa, facem așa. Cum ați trecut, părintele Calinic? Unde-i părintele Calinic? Lasă-mă pe mine. Da? Uite luăm așa, după care facem așa și mai mult decât atât, încercați să vă luați alt telefon. Schimbați tot de pe telefonul ăsta.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Numerele?

Călugărul-amant: Salvați pe telefonu’ celălalt și luați telefonul ăsta și aruncați-l. Dar asta înseamnă în seara asta, nu mâine.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Da, am înțeles.

Despre strategia de apărare pusă la cale de cei doi

Călugărul-amant: Nu puteți? Pentru că dacă nu sunt, e bine. Dacă le ia și le găsește, sănătate. Și-apoi am văzut că dumneavoastră aveți multe chestii cu… tot felul știți și cu preotul ăla și cu episcopal ăla și chestii și poze. Da gândiți-vă puțin, fiți atent, uitați-vă atent la mine.

Deputatul Aurel Bălășoiu: V-ascult.

Călugărul-amant: Să presupunem că apar imagini în care noi doi întreținem relații sexuale, orale sau ce-am făcut noi. Gândiți-vă că presa preia. Cine-i deputatul? Este Aurel.

O ipoteză greu de luat în seamă

Deputatul Aurel Bălășoiu: Nici nu vreau să mă gândesc.

Călugărul-amant: Bălășoiu Aurel.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Nu vreau să mă gândesc.

Călugărul-amant: Cine-i deputatul? Bun. În ce mediu se-nvârte? Păi apare cu Calinic, apare cu Varsanofie, apare cu ăla, a păi da’ stați domnu’ deputat. Puneai mâna pe Sfânta masă și tu după te duceai și după aceea [email protected]#%i p$%a! Așa fac ăștia la presă. Te face de te termină.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Știu.

Călugărul-amant: Te face de te termină psihic. Și-atunci noi trebuie să luăm toate măsurile de precauție. Să ștergem absolut tot până nu sunt pe masa procurorilor. Dacă sunt pe masa procurorului, sănătate. Dacă sunt pe masa procurorului, eu am vrut să vă zic aseară, dar am zis băi, n-are rost să pun omul ăsta aiurea, până ce nu mă duc eu dimineață la procuror să vorbesc cu el.

Deputatul Aurel Bălășoiu: A, știați că vă chema?

Călugărul-amant: Știam că mă cheamă. De aseară.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Mi-am dat seama.

Călugărul-amant: Și-am stat și-am vorbit cu procurorul, 4 ore m-a ținut. Cică părinte, îți pun cătușele. Stai domn procuror, dar ești nebun la cap? Cum să-mi pui mie cătușele. Păi cred că tu ești cel care a distribuit droguri în Constanța. Domnu’ procuror, da’ eu vindeam obiecte, eu cu drogurile, păi uite vă dau telefonul meu. Știți că voia să-mi ia telefonu să facă percheziție infromatică? Da ‘zice, nu că v-ați schimbat telefonul. Cică n-am schimbat. Ba, ați schimbat telefonul, că noi știm tot. Vreți să știți unde l-ați aruncat? Da, unde? Zice l-ați pus în apa cutare, acolo.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Ce spui părinte? Mamă și am atâtea…

Călugărul-amant: Probleme, ă?

Deputatul Aurel Bălășoiu: Așa, când am starea asta eu nu pot să…

Călugărul-amant: Domnu’ deputat, pe concluzii, uitați-vă-n ochii mei vă rog. Niciodată nu v-am dezamăgit.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Știu, că niciodată nu am crezut…

Călugărul-amant: Niciodată gândul meu n-a fost… aveți încredere totală în mine.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Da, dacă mi-ai spune cum să…

Călugărul-amant: Gândul meu a fost ca între noi doi să fie o relație ca între doi oameni ai lui Dumnezeu. Eu am terminat Teologia, dumneavoastră fiind teolog. Eu făceam ascultare deplină de dumneavoastră. Tot ce spuneați dumneavoastră era literă de lege pentru mine și dumneavoastră ce spuneați tot la fel. A fost un respect reciproc total.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Și nu mai rămâne?

Călugărul-amant: Nu, nu mai rămâne. O perioadă de timp noi doi nu mai avem nici o treabă, dar dumneavostră atâta s-aveți în minte, vă rog să rețineți ceea ce vă spun acuma, dar vă rog tare mult. Dacă Doamne ferește apare ceva, departe de mine gândul că eu aș avea vreo treabă. Niciodată să nu vă treacă prin minte gândul ăsta. Pentru că în primul rând dumneavoastră aveți ceva. Slavă Domnului! Eu nu am nimic. Eu sunt boschetar, uite. Și mașina asta e pe numele mănăstirii. Sunt un om mort și asta e. Știți că eu spuneam. Domnu deputat, oare relația noastră, în ce context Dumnezeu ne-a scos-o în față? Oare spre desăvârșire sau spre umilire. În momentul în care noi am făcut păcate eu am știut că Dumnezeu o să ne umilească. Eu am simțit. Vă rog să mă credeți că eu am simțit treaba asta. Eu am simțit și mi-am dat seama, pentru că mie Dumnezeu îmi scoate anumite chestii în cale. Dumnezeu îmi dă anumite semnale. Nu părinte hai că nu știu ce, dar îmi dă. Doamne ferește sau mi se pare mie să zic că sunt tralala.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Să nu fie așa.

Călugărul-amant: Să nu fie așa. Că dacă sunt așa e grav.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Da…

Călugărul-amant: E grav. Vă dați seama.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Nici nu pot să mă gândesc să fie așa.

Călugărul-amant: Da.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Dă-mi și mie cheia.

Călugărul-amant: Da, cheia de la apartament. Să știți că am mâncat o conservă, am făcut curat acolo. N-am putut să duc coșul de gunoi că eram terminat.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Păi unde să duci coșul de gunoi?

Călugărul-amant: Este coș de gunoi acolo.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Și e mizerie-n el?

Călugărul-amant: Păi am pus conserva aia de pește și aia se-mpute, da după aceea mi-am dat seama. Mi-e frică să stau singur. Mi-e teamă de locurile astea. Sunt foarte stresat, sunt foarte speriat. Nici în armată n-am fost singur.

Aurel Bălășoiu vrea să știe cât de mult a fost implicat

Deputatul Aurel Bălășoiu: Dar, în final, a-ntrebat de persoana mea?

Călugărul-amant: Da, a-ntrebat.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Ce a zis?

Călugărul-amant: Cine este deputatul cutare și de unde-l cunoști? Și-am povestit. Eram în Constanța… da zic dumneavoastră de unde-l știți? Zice uitați-vă aicea, în interceptări. Da ce, ce-s alea interceptări? Deci dacă noi vorbim ei ascultă.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Păi ia stai un pic așa. Ați fost ascultat mai înainte?

Călugărul-amant: A fost ascultat Cristian și eu vorbind cu Cristian m-au ascultat și pe mine și a vorbit de numele dumneavoastră.

Deputatul Aurel Bălășoiu: A vorbit de numele meu?

Călugărul-amant: Discutând despre dumneavoastră ați apărut și dumneavoastră.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Da, doar discuțiile, nu și…

Călugărul-amant: Da domnu’ deputat, doar discuțiile, dar acolo zice sex, hai că ne-ntâlnim cu deputatul și facem, hai că pregătim că ne fu…m, hai că…

Deputatul Aurel Bălășoiu: Ce e între Cristi și mata?

Călugărul-amant: Între mine și dumneata și după aceea la rândul lui procurorul a făcut și m-a ascultat și pe mine. Și când te-ascultă și pe tine, înseamnă că-ți controlează telefonul total.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Am înțeles.

Călugărul-amant: Că eu vedeam că telefonul meu e ciudățel. Să vezi ce se-ntâmplă. Și-o intrat și-o luat tot. Deputatul Aurel Bălășoiu: Și-acuma, v-a chemat în calitate de martor?

Călugărul-amant: În calitate de martor, da. Urmează în zilele următoare să vă cheme și pe dumneavoastră, în calitate de martor.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Mă ești nebun?

Călugărul-amant: Da. Și trebuie să-i informați pe ăștia de la partid.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Păi, cum să-i spun așa ceva?

Călugărul-amant: Pregătiți-vă terenul acolo. Luați toate măsurile de precauție, fiți înțelept, că altfel ne-o ia înainte și picăm noi ca Gheorghe în Lobodă.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Deci cu siguranță mă cheamă?

Călugărul-amant: Cu siguranță vă cheamă. Dă Doamne să nu vă cheme, că eu l-am lămurit. Zic deputatul n-are nicio treabă. Deputatul e un om corect, m-a ajutat este mentorul meu spiritual, e un om cu înaltă pregătire. Nu cred că are legătură. Nu-I treaba dumneavoastră ce-o să ne facem noi. Noi știm să ne facem treaba.

Călugărul citat la DIICOT

Deputatul Aurel Bălășoiu: Și v-a dat citație sau v-a chemat telefonic?

Călugărul-amant: Mi-a dat telefon și mi-a zis eu nu cred așa. Îmi dă telefon zici că-i Papa. Dați-mi citația oficială. Și mi-a trimis pe mail citația. E DIICOT. E-n competența lor. E DIICOT-ul, da?

Deputatul Aurel Bălășoiu: Și când v-a dat citația?

Călugărul-amant: După ce-am plecat de la dumneavoastră, am verificat mailurile și am văzut citația.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Vineri?

Călugărul-amant: Da, dacă eu știam de citație, eu vorbeam aseară cu dumneavostră.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Și unde-i citația? Și cum ziceți? Când?

Călugărul-amant: După ce v-am lăsat pe dumneavoastră.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Vinerea trecută?

Călugărul-amant: Acum, aseară.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Aseară?

Călugărul-amant: Păi și cum ai citația în telefon?

Deputatul Aurel Bălășoiu: Ia să văd și eu.

Călugărul-amant: N-am, n-am în telefon. Pe Whatsapp, da nu v-a dus capu’… ( în șoaptă). Înțelegeți?

Deputatul Aurel Bălășoiu: Și v-a trimis citație scrisă, nu?

Călugărul-amant: De unde… dumneavoastră?

Deputatul Aurel Bălășoiu: Da nu-nțeleg.

Călugărul-amant: Da vă rog frumos, citație, nu știți ce-nseamnă citație.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Nu, știu.

Călugărul-amant: Păi și-atuncea, cum naiba?

Deputatul Aurel Bălășoiu: Dosar, nu?

Călugărul-amant: Dosarul e dosar. Dosar penal.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Al lui Cristi.

Călugărul-amant: Al lui Cristi. Care Cristi nici el n-are calitate în dosar. Este doar martor. Și pentru că el doar a consumat. Ca și consummator în anumită cantitate îți dă voie. Dacă ești consummator.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Discuții au fost, dar nu fapte.

Călugărul-amant: Noi n-avem de unde să știm ce este la dosar.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Și ce e în capul lor.

Călugărul-amant: Și ce e în capul lor, dar cu siguranță dacă se va găsi ceva, vor folosi totul la maxim. Totul la maxim.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Și asta unde e la Înalta Curte? Unde v-a chemat?

Călugărul-amant: La DIICOT.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Unde, aici în București?

Călugărul-amant: În București, da.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Asta unde este?

Călugărul-amant: La sediul ăsta central, tot pe acolo pe lângă Parchetul General, în zona aia.

Deputatul Aurel Bălășoiu: În fața Parlamentului?

Călugărul-amant: Da, da, da, în zona aia.

Deputatul se plânge de probleme cu sănătatea

Deputatul Aurel Bălășoiu: Mda, mie mi-e greu.

Călugărul-amant: Greu, așa-i? Da n-aveți probleme de sănătate, nu? Cu inima, cu d-astea?

Deputatul Aurel Bălășoiu: (șoptit) Nu stiu ce s-a-ntâmplat, dar mi-e greu oricum.

Călugărul-amant: Știți ce-nseamnă asta? Domn deputat, știți ce-nseamnă? Înseamnă că trebuie să facem pocăință și cu adevărul, da dumneavoastră le luați prea așa în râdere, dar să știți că Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Noi l-am batjocorit pe Dumnezeu prin asta. Păcatul ăsta este un păcat mare și imens. Și eu eram conștient cândva că se va întâmpla treaba asta. Eu știam. Eu știam că se va-ntâmpla treaba asta.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Mda, asta este.

Călugărul-amant: Aveți întrebări? Vreți să vă lămuresc cu ceva?

Deputatul Aurel Bălășoiu: Ce să vă-ntreb?

Călugărul-amant: Cum, dumneavoastră cum gândiți? Cum vedeți problema?

Deputatul Aurel Bălășoiu: Eu nu știu.

Călugărul-amant: Cred că mă credeți, cu ceea ce v-am zis.

Deputatul Aurel Bălășoiu: E cum, Doamne…Nu ne spunem povești.

Călugărul-amant: În seara asta telefonul trebuie să dispară. Atenție! În seara asta telefonul ăsta trebuie să dispară, uite. V-am luat telefon nou. Și-așa era nevoie de-un telefon nou. Cum vedeți problema? Cum spuneți s-o rezolvăm? Ce măsuri de precauție spuneți vă luați? Ce povești inventați?

Deputatul Aurel Bălășoiu: Nu poveste, că nu… oamenii ăștia…

Călugărul-amant: Și dacă apare, cu față?

Deputatul Aurel Bălășoiu: Cu ce?

Călugărul-amant: Cu poze?

Deputatul Aurel Bălășoiu: Cu ce-am făcut noi?

Călugărul-amant: Da

Deputatul Aurel Bălășoiu: De unde, de la el să fie?

Călugărul-amant: Dumneavoastră nu-nțelegeți? M-aș îndoi dacă, dar oamenii ăștia dacă v-au interceptat telefonul, au control total și ei iau tot.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Păi da stai un pic că noi n-avem poze din alea. În telefon avem orice, dar nu alea.

Cei doi făceau schimb de fotografii indecente

Călugărul-amant: N-ai trimis poza? Băi, fii oleacă atent cu pozele alea.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Noi trei?

Călugărul-amant: Noi doi. Nu-mi trimiteai poză dezbrăcat? Cu penisul? Și zicea nu aicea, nu pe camera. Ne-ntâlnim undeva, facem și am terminat. Eu v-am zis, nu m-ați ascultat. Eu știam. Știam că e posibil orice. Știam când ați venit în fața mea. Zic l-a trimis Dumnezeu sau l-a trimis satana? Cum vedeți lucrurile? Ajutați-mă și pe mine.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Nu știu, sunt deja senil acuma ce să… N-am trecut prin d-astea. Da ce mi-ai spus m-a îngrozit oricum.

Călugărul-amant: E grav.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Imagine pierdută total.

Călugărul-amant: Imagine, nu? Și putem face ceva? Putem intervene pe undeva?

Deputatul Aurel Bălășoiu: Pe la cine? Unde să mu duc?

Călugărul-amant: La procuror.

Apărarea deputatului: „Eu nu și nu. Pot să-mi pună în față… eu îl iau pe nu în brațe”

Deputatul Aurel Bălășoiu: Păi știi cine e?

Călugărul-amant: Dar se poate ajunge până acolo?

Deputatul Aurel Bălășoiu: Știi ce e în capul lui?

Călugărul-amant: Cum?

Deputatul Aurel Bălășoiu: Știi ce e în capul lui? Nu știu nici în al meu ce e, dar în al lui.

Călugărul-amant: Nu sunt oameni care sunt deschiși la cooperare, în rândul procurorilor?

Deputatul Aurel Bălășoiu: Nu știu. N-am avut de-a face cu așa ceva.

Călugărul-amant: Dar cunoașteți pe cineva care poate să intervină?

Deputatul Aurel Bălășoiu: Pe cine? Nu știu nici măcar cum îi cheamă și cine sunt.

Călugărul-amant: Da asta-i problema? Da uite că nu mai am telefonul ăla, că semnase pe citație procurorul.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Păi n-ai unde, la cine să te duci.

Călugărul-amant: Păi n-ai tu d-alea, atâtea?

Deputatul Aurel Bălășoiu: Ce să părinte? Cu așa ceva? Mă duc eu la ăla că m-am futut.

Călugărul-amant: Te duci la președintele partidului… domn președinte am greșit cu ceva. Nu aveți curaj?

Deputatul Aurel Bălășoiu: Băăăă… nuuuu. Nuu, înseamnă că mi-am tăiat picioarele. La câtă prestanță și câtă încredere are în mine îți dai seama. Nu-ndrăznesc să le spun așa ceva. Nici nu mai apar în fața lor.

Călugărul-amant: Țineți minte când v-am zis ascultați-mă? Țineți minte când v-am zis domn deputat, evitați preoții că toți dracii vin asupra ta. Evitați preoții. Nu cu preoți, nu cu preoți. Eu am văzut în telefonul dumneavoastră că erați cu mai mulți preoți acolo. Nu m-ați băgat în seamă. Aștia-s preoți, Dumnezeu există, cu Dumnezeu nu te joci. Dumnezeu lucrează prin oameni. Cum a zis părintele aseară și când îți dă una te nimicește. Și uite că ne-o dat-o.

Deputatul și călugărul și-au stabilit apărarea

Deputatul Aurel Bălășoiu: Hai c-am plecat.

Călugărul-amant: Cum vedeți lucrurile?

Deputatul Aurel Bălășoiu: Ce să judec eu. Nu e bine. Poate nu…

Călugărul-amant: Se ajunge acolo. Dacă Doamne ferește se ajunge acolo, ce măsuri luăm. Ca să știm.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Măsuri în ce sens? Ce facem? Eu nu și nu. Pot să-mi pună în față… eu îl iau pe nu în brațe.

Călugărul-amant: Atât?

Deputatul Aurel Bălășoiu: Atât.

Călugărul-amant: Și restul sănătate.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Nu și nu.

Călugărul-amant: Nu și nu.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Nu, la mine e nu. Indiferent, exact cum face părintele care l-a plimbat, Visarion sau cum îl cheamă, cu femeia aia.

Călugărul-amant: Părintele așa o lua?

Deputatul Aurel Bălășoiu: Nu și nu.

Călugărul-amant: Dar a recunoscut la Patriarhie.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Aici la Sinodul lor da, dar la presă niciodată n-a vorbit.

Călugărul-amant: Dar la procuror?

Deputatul Aurel Bălășoiu: Nu știu.

Călugărul-amant: Noi luăm nu și nu. Nu suntem noi.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Nu, nu.

Călugărul-amant: Poze false, poze false.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Da.

Călugărul-amant: Și spunem așa. Deci asta e-mpăcarea. Asta-i vorba da?

Deputatul Aurel Bălășoiu: Da.

Călugărul-amant: Bine. Stai să mă duc până acolo.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Of Doamne, Doamne. Bă zic am băut un pahar de vin aseară.

Călugărul-amant: E viceprimar ăsta? Da unde?

Deputatul Aurel Bălășoiu: La mine acolo. (…)

Deputatul Aurel Bălășoiu: Ne rugăm la Dumnezeu și…

Călugărul-amant: Așa rămâne. Dumnezeu le va rândui și ca și concluzii orice primim e de la Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute.

Deputatul Aurel Bălășoiu: Doamne ajută, se arată în stenograme, conform Gândul.ro.