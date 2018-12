Scandalul DOCTORATELOR scoate la iveală schema prin care se iau TITLURI. „Au creat circumstante optime realizarii unor teze de doctorat submediocre”

Într-un amplu manifest, Asociația Cercetătorilor Români Ad Astra a dezvăluit metodele prin care tezele de doctorat ajung să treacă de comisii, deși calitatea lor lasă de dorit.





Asociatia Ad Astra protesteaza in legatura cu nivelul inacceptabil al Standardelor nationale minimale pentru acordarea titlului de doctor la unele discipline din cadrul Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU).

„Acest Consiliu a fost infiintat din dorinta de a asigura standarde uniforme de calitate tezelor de doctorat, indiferent de scoala doctorala emitenta. Din păcate, ultimele acte emise de guvern lasă comisiilor de specialitate ale CNATDCU un rol birocratic, pur simbolic. Conform noilor reglementari, daca au fost adoptate standarde specifice atunci comisiile nu mai au posibilitatea să respingă o teză pentru neajunsuri de ordin calitativ. Astfel. simpla îndeplinire a unor standarde cantitative (care poate fi verificată de orice funcționar, indiferent de calificare) obliga comisiile sa accepte orice teza, indiferent de calitatea acesteia. Pe de alta parte, recentele standarde minimale au fost formulate adesea in mod arbitrar, fara sa reflecte punctele de vedere ale membrilor comisiilor de specialitate ale CNATDCU. De exemplu, conform Ordinului nr 5.510_2018 emis de Ministerul Educatiei in data de 17 septembrie 2018 conditia minimala pentru acordarea titlului de doctor la disciplinele “Biologie si Biochimie” este urmatorul: “cel putin unul dintre articole trebuie publicat intr-o revista indexata Web of Science BDI in calitate de co-autor si cel de-al doilea articol trebuie publicat intr-o revista indexata BDI in calitate de prim-autor”. Aceasta formulare contravine cu solicitarea Comisiei CNATDCU de Biologie si Biochimie care solicita prin scrisoarea ei din 23 aprilie 2018, ca standard minimal “publicarea a minimum două articole in domeniul tezei de doctorat, unul într-o revistă indexata Web of Science în calitate de co-autor şi altul într-o revistă indexată BDI în calitate de prim-autor”. Astfel, in conformitate cu aceste prevederi, titlul de doctor poate fi acordat in prezent si unui un student doctorand care a publicat doar 2 articole in reviste nerecenzate din BDI (ca de exemplu “Biharean Biologist”, “Analele Universitatii din Oradea – Fascicula Biologie”, “Lucrari Stiintifice: Zootehnie si Biotehnologii”, etc). Este posibil ca in revistele nerecenzate sa apara si articole decente din punct de vedere stiintific. Cu toate acestea, ne-existand certificarea lor ca reviste indexate Web of Science, articolele publicate in astfel de reviste nu prezinta nicio garantie a corectitudinii demersului stiintific. Introducerea unor criterii minimale de acest gen creaza circumstante optime realizarii unor teze de doctorat submediocre, cu mult sub standardele international recunoscute.

Desi Comisia a sesizat Conducerea CNATDCU prin Scrisoarea din 28 septembrie 2018 in privinta acestei greseli flagrante, pana in prezent nu a primit niciun raspuns. In semn de protest fata de situatia creata, presedintele, vicepresedintele si alti 7 membri ai Comisiei si-au dat demisia.

Asociatia “Ad Astra” cere Ministerului Educatiei Nationale reformularea de urgenta a standardelor minimale pentru acordarea titlului de doctor cu respectarea stricta a recomandarilor Comisiilor de spcialitate ale CNATDCU in acest sens.”, se arată în comunicatul emis de Ad Astra.

