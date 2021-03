Carantina din Timișoara a fost anulată în ciuda faptului că rata de infectare este de 8 la mie. Consiliul Județean pentru Situații de Urgență a fost de părere că așa este cel mai bine, însă medicul Ciuhodaru nu este de aceeași părere și a spus că singura soluție prin care putem depăși pandemia este să respectăm niște măsuri concrete.

Preșdeintele Consiliului Județean Timiș a declarat că măsurile pe care le adoptase Timisoara erau formale, declarându-le ineficiente și inutile.

În ciuda analizei de risc şi a recomandărilor Directiei de Sănătate Publică Timiş, Timişoara, comunele Dumbrăviţa şi Giroc ar mai fi trebuit să rămână în carantină pentru următoarele 7 zile şi asta pentru că rata de infectare a depăşit 8 la mia de locuitori.

Alin Nica, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş a explicat că timișorenii sunt pedepsiți pentru că testează mai mult decât alte județe și de aici și rata de infectare reflectată este mult mai ridicată.

Ce a declarat președintele Consiliului Județean

“Decizia s-a luat pentru că oricum în carantină era ineficientă și formală. Cetățeni, mulți dintre ei, ocoleau restricțiile și treceau pe declarații lucruri false doar pentru a ajunge în zone unde nu existau restricții.

Este frustrant pentru noi pentru că, deși testăm cel mai mult din țară și descoperim, evident, mai multe cazuri, totuși cele mai mari restricții le aveam în Timiș, de șase luni.

De șase luni în Timiș restaurantele, sălile de sport sunt închise sau sunt cu restricții și din acest punct de vedere înțeleg frustrarea oamenilor și neîncrederea în aceste restricții suplimentare mai ales că sunt formale”, consideră Alin Nica.

Sâmbătă seara s-a decis ieşirea din carantină atât pentru Timişoara cât şi pentru cele patru comune din Timiş. Măsura urmează să fie ridicată în această noapte. Totodată prefectul de Timiş susţine că datorită celor 14 zile de carantină s-a redus numărul de îmbolnăviri.

Medicul Tudor Ciuhondaru: “Este de nopatea minţii”

“Fără măsuri concrete, fără o soluție unitară nu avem cum să controlăm această pandemie. Este haos. Iar acea soluție pe care am propus-o de la începutul acestei pandemii de testare extinsă, regulată, gratuită e departe de ceea ce fac autorităţile în acest moment. Fără testare extinsă carantina ajută de zici că nu e adevărat.

La 10 zile de la intrarea în carantină rata de infectare în Timişoara a depășit 8 la mia de locuitori. În primul rând ar trebui să facem măsuri corecte dar pentru asta trebui să te mai ducă şi capul şi să îţi pese cu adevărat de viaţa oamenilor şi de ştiinţă.

În astfel de situaţii ar trebui să îi testeze măcar pe lucrătorii din magazinele alimentare, pe cei care vor să meargă cu transportul în comun, pe angajaţii tuturor firmelor sau instituţiilor, care prin natura muncii trebui să se apropie la mai puţin de doi metri unul de altul, dar într-o pandemie lucrurile trebuie făcute clar, concret şi coerent.

Din păcate, vedem că alte criterii, adică cele care ţin de oameni şi de ştiintă, conduc această pandemie. Şi mă întreb şi eu normal, la un an de zile de ce toate aceste soluţii nu au fost puse în practică, de ce vaccinarea este gratuită, dar testarea este pe bani”, spune medicul Tudor Ciuhodaru.

“Am chinuit 400.000 de oameni deeaba”

“Prefectul este este reprezentantul Guvernului în teritoriu, eu sunt alesul cetățenilor din județul Timiș. Am discutat cu fiecare dintre aceștia, am discutat și cu domnul Arafat, am spus rezervele mele de la început, însă nu au luat în considerare nici măcar una din propunerile mele și de aceea sunt și eu supărat pentru că această carantină o ridicăm la două săptămâni după ce am chinuit 400.000 de oameni inutil și ineficient”, a spus pentru Antena 3, Alin Nica, preşedintele Consiliului Județan Timiş.