Social Scandalul de la Spitalul Pantelimon. Medicul Gabriel Diaconu a renunțat la funcția de consilier al lui Rafila







Medicul Gabriel Diaconu renunță funcția de consilier onorific al ministrului Sănătății. Legat de scandalul de la Spitalul Pantelimon, acesta a avut mai multe reacții controversate. Totodată, psihiatrul menționat că ar fi forțat de context să ia această decizie.

Medicul Gabriel Diaconu, demisie din funcția de consilier onorific al lui Rafila

Psihiatru susține că își va prezenta demisia la începutul săptămânii următoare. În ultima perioadă, acesta avut mai multe reacții controversate vizavi de scandalul de la Spitalul Pantelimon.

Totodată, medicul Gabriel Diaconu a subliniat că a luat hotărârea și în semn de protest vizavi de situația colegilor de breaslă.

„Vreau să cred că încă trăiesc într-o țară în care nu există delict de opinie. Acest incendiu dement împotriva doctorilor mă obligă, însă, la următoarea decizie, pe care o anunț acum. Din demnitate profesională, și în semn de protest la demonizarea profesiei mele de medic, după o discuție cu domnul ministru în timpul acestei după-amieze, am convenit să-mi depun demisia din funcția mea onorifică”, a transmis acesta.

Despre situația de la Spitalul Pantelimon

Recent, medicul a menționat că Secțiile de Terapie Intensivă din unitățile spitalicești nu sunt „saloane de paliație”. Totodată, acesta se întreba dacă hotărârea medicilor dea lăsa un pacient aflat în stare critică să moară ar putea fi agreată într-un anumit context.

„Întrebarea e de ce? Cui prodest? Câtă vreme ai – ipotetic – toate paturile din ATI blocate, și ai cazuri cu șanse mai bune de supraviețuire în UPU care nu pot fi transferate, este un gest compasionat să curmi suferința unui bolnav cu șanse minime de supraviețuire ca să faci loc altuia care poate va trăi? Asta s-a întâmplat, dacă asta s-a întâmplat, acolo?”, spunea psihiatrul.

Două doctorițe de la Spitalul Pantelimon au fost reținute în acest dosar. Conform procurorilor, cele două ar fi redus intenționat doza de noradrenalina în cazul unor pacienți internați la ATI.

Medicul Gabriel Diaconu, despre funcția onorifică deținută până în prezent

Psihiatrul a menționat că și-a îndeplinit îndatoririle cu „capul sus” și că este împăcat cu reușitele avute la Minister.

„Mi-am dedicat timp, în acești aproape trei ani, dezvoltării sănătății mintale, ca domeniu, în România. Sunt mulțumit de ce am făcut. Am avut sprijin necondiționat din partea ministrului Rafila, am avut împrejur o echipă de oameni remarcabili, atât la Minister cât și la agențiile partener. Mi-am reprezentat meseria cu mândrie”, a încheiat medicul.