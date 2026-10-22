Ministrul Muncii, Florin Manole, i-a solicitat premierului schimbarea din funcție a inspectorului general de stat al Inspecției Muncii, Dantes Nicolae Bratu, după apariția unor imagini în care mai multe pachete și bunuri erau încărcate în autoturismul de serviciu al acestuia. Direcția Națională Anticorupție (DNA) a deschis un dosar penal in rem, în care sunt investigate posibile fapte de luare de mită.

Manole susține că situația afectează imaginea instituției și încrederea publicului în activitatea acesteia. Ministrul a anunțat că a cerut înlocuirea lui Bratu, în contextul informațiilor apărute în spațiul public în luna septembrie.

„I-am propus premierului schimbarea de urgență a domnului Dantes Nicolae Bratu din funcția de inspector general de stat, în urma informațiilor apărute în spațiul public în luna septembrie. Atunci, presa a publicat imagini și relatări despre predarea unor pachete și bunuri în portbagajul autoturismului de serviciu. În consecință, DNA a deschis o anchetă penală. Inspecția Muncii are o misiune prea importantă pentru a fi afectată de această situație. Vreau o Inspecție a Muncii care să își facă treaba, în care oamenii să aibă încredere și care să aplice legea corect, fără excepții”, a arătat ministrul Muncii, Florin Manole.

La jumătatea lunii septembrie, în spațiul public au apărut imagini în care mai multe persoane încărcau plase și alte bunuri în portbagajul mașinii de serviciu folosite de Dantes Nicolae Bratu.

Cazul a ajuns în atenția procurorilor anticorupție, care s-au autosesizat și au deschis un dosar penal in rem, ce vizează posibile fapte de luare și dare de mită.

La începutul lunii 2026, Dantes Nicolae Bratu a fost numit din nou la conducerea Inspecției Muncii, printr-o decizie semnată de premierul interimar Ilie Bolojan.

Potrivit Ioanei Dogioiu, propunerea de numire a venit de la secretarul de stat Derzsi Ákos, responsabil cu coordonarea activității Inspecției Muncii. Ulterior, Ilie Bolojan a semnat decizia de numire.

Revenirea lui Bratu la conducerea instituției a avut loc după un episod controversat din 2023, când acesta fusese îndepărtat temporar din funcție, în contextul scandalului național al „azilelor groazei”. Ulterior, măsurile disciplinare au fost anulate definitiv de instanță, potrivit informațiilor comunicate de Inspecția Muncii.

După apariția imaginilor, mai mulți oficiali menționați în material au prezentat explicații diferite privind proveniența și destinația bunurilor transportate.

Inspectorul-șef al ITM Călărași, Nicolae Dumitru, a declarat că sacoșa nu conținea un cadou destinat inspectorului general de stat, ci „blocatoare pentru laptopuri”, echipamente ale instituției care trebuiau returnate.

La rândul lor, reprezentanții ITM Timiș au afirmat că sacoșele conțineau cabluri antifurt pentru laptopuri, care urmau să fie restituite Inspecției Muncii. Potrivit unui document publicat de Mediaflux, bunurile ar fi fost înmânate direct șoferului pentru simplificarea transportului, având în vedere că traseul avea aproximativ 550 de kilometri.