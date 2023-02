Scandalul adâncirii Canalului Bâstroe. Efectul de turnesol

Evenimentul Zilei a fost primul ziar care a anunțat ce se petrece pe Canalul Bâstroe. Nu pentru că am avut informații din satelit, ci pentru că am primit mesaje de la oameni din instituțiile statului care erau exasperați că raportează la București și nu se întâmplă nimic. Tot noi am publicat un document care arăta că adâncimea canalului crescuse de la 3,5 metri la 7 metri, operațiune de dragare, nu de întreținere, așa cum susținea un comunicat al Ambasadei Ucrainei.