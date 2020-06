Fani lui ”Colo” au început să îi trimite tinerei, sute de mesaje de amenințare cu moartea sau că va fi violată în cel mai barbar mod cu putință. ”M-a lovit un val de ură! Susținătorii lui Colo m-au căutat pe Facebook și Instagram, mi-au trimis mesaje, m-au sunat, mi-au trimis înregistrări vocale în care îmi spuneau că speră să mă omoare Dincă, că mă vor prinde și mă vor viola, că vor da cu mașina peste mine. Mă făceau feministă proastă și multe alte cuvinte pe care mi-e rușine să le spun. Unii dintre ei îmi trimiteau mesaje vocale parafrazând ce spunea Colo, mă întrebau „cine e tăticul tău” și îmi spuneau că aș fi norocoasă să mă violeze Colo. Mă blamau pentru tot ce s-a întâmpla și nu înțelegeau gravitate faptelor lui Colo”, a povestit tânăra, care acum vrea să solicite protecția poliției pentru a nu fi în pericol.

Andra Cilibiu a depus o plângere la Poliția Capitalei, în numele Centrului Filia, deoarece nu i s-a părut normal limbajul vloggerului în raport cu fanii lui, mulți minori, cu vârstă de sub 14 ani. ”E momentul să tragem un semnal de alarmă că nu putem spune orice pentru faimă și bani pe internet, mai ales că publicul lui Colo era format aproape în exclusivitate din copii și adolescenți. Colo tocmai asta făcea, în fața copiilor normaliza relațiile sexuale fără consimțământ, normaliza bătaia, normaliza violența împotriva femeilor. Poate și pentru cei care mi-au scris amenințări e un semnal de alarmă faptul că Colo nu mai are acces la relețele de socializare 60 de zile. Suntem în totalitate responsabili de discursul nostru, de amenințările pe care le lansăm în spațiul public”, a mai spus Andra Cilibiu.

Pe 1 iunie, Colo le-a povestit fanilor despre experiența sexuală pe care a avut-o cu o minoră, de care ulterior s-a despărțit. Tânărul spune că minora „era nimfomană“ și că l-a amenințat că îl va reclama la Poliție. Povestea este urmată de o serie de afirmaţii de-a dreptul șocante, în care Colo critică modul provocator în care se îmbracă minorele din zilele noastre. El dă exemplul unei adolescente pe care a văzut-o pe stradă și despre care spune că merită violată, adăugând și o descriere a modului în care ar comite fapta. ”La modul cu picioare-n gură, s-o scuipi în gură, să-i zici “Oh! Cine-i tăticul tău”, să-i dai cu palme, s-o ţii cu capul de pereţi, să-i pui aşa piciorul pe faţă… Eu am nişte fetişuri mai ciudate, ştii, gen, adică aia se vedea că-i place şarpele. Adică, credeţi-mă, că astea nu trebuie iertate“, a spus Bălan pe stream-ul live.

”Colo” a fost reținut pentru 24 de ore și plasat sub control judiciar. Procurorii i-au interzis să nu mai plaseze niciun materiale pe rețelele sociale pentru următoarele 24 de ore.